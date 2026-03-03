경기도교육청, 2026학년도 신학기 ‘공백 없는 맞춤형 돌봄’ 총력

내실 있는 방과후·돌봄 운영 공백 없는 다층 안전망 구축

개학 전 합동 컨설팅·학교별 준비 상황 점검·지원 체계 정비

학교 현장 안전 강화·방과후·돌봄 통합지원시스템 구축

경기도교육청(교육감 임태희)이 2026학년도 개학을 맞아 초등학교 방과후·돌봄 운영 전반을 점검하고 학생과 학부모가 안심할 수 있는 공백 없는 돌봄 체제를 강화한다.

경기도교육청 홍정표 제2부교육감 학교 현장 방문 모습. 경기도교육청 제공

앞서 도교육청은 개학 전 교육지원청과 합동 컨설팅을 실시해 학교별 준비 상황과 지역별 현안을 사전 확인하고 현장 애로사항에 신속히 대응하는 지원체제를 정비했다. 이를 통해 학교 여건에 맞는 맞춤형 지원 기반을 마련하고 안정적 운영에 필요한 사항을 보완했다.

특히 초1~2 맞춤형·방과후학교·돌봄 프로그램 운영 전반을 살피며 '인력, 공간, 안전 시스템'을 중심으로 한 다층적 안전망 구축에 집중했다. 이는 돌봄 공백을 최소화하는 동시에 학생 성장 지원과 학부모 신뢰를 높이기 위해서다.

또한 학생 안전지도 및 관리를 위한 '자원봉사인력'을 확대 운영해 귀가 학생 인솔과 교실 간 이동 동선 관리 등을 지원하며, 출결 알림서비스, 방과후학교 회계 관리 프로그램 제공을 통한 방과후·돌봄 통합지원시스템 구축을 확대한다.





3일 수원 정자초등학교를 방문한 경기도교육청 홍정표 제2부교육감은 "안정적이고 내실 있는 방과후·돌봄 운영이 학생·학교·지역이 함께 하는 지속 가능한 교육·돌봄 환경의 출발점"이라면서 "학생은 안전하게, 학부모는 안심할 수 있는 '맞춤형 교육·돌봄' 실현을 위해 현장 지원을 더욱 강화하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

