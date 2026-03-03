넷마블, 모바일 방치형 RPG '스톤에이지 키우기' 글로벌 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

원작 감성 계승…인게임 재화 획득 이벤트

넷마블은 모바일 방치형 역할수행게임(RPG) '스톤에이지 키우기'를 글로벌(중국 등 일부 국가 제외) 정식 출시했다고 3일 밝혔다.

'스톤에이지 키우기'. 넷마블 제공

넷마블엔투가 개발한 이 게임은 전 세계 2억명이 즐긴 스테디셀러 '스톤에이지' 지식재산권(IP)의 최신작이다. 공룡을 비롯한 매력적인 펫이 파트너로 등장하는 원작의 감성과 핵심 재미를 계승하는 동시에 간편하고 직관적인 시스템을 탑재했다. 포획, 탑승 등 핵심 콘텐츠는 모바일 환경에 맞춰 재해석했다.

이용자들은 최대 6명의 조련사와 18기의 펫을 조합해 24기에 달하는 대규모 덱을 구성하고, 나만의 전략을 펼칠 수 있다. 모가로스, 베르가, 얀기로 등 원작 인기 펫들은 본연의 개성을 유지하면서도 한층 귀여운 모습으로 재등장해 수집욕을 자극한다.

이 밖에 수많은 펫이 동시 출전하는 대규모 레이드 콘텐츠 '강림전', 서버 최강 자리를 놓고 경쟁하는 '천공의 탑', 실시간으로 상대방 수확물을 노리는 '양식장', 부족원들과 힘을 모아 침공을 막아내는 '메카펫 사냥' 등 다양한 경쟁·협력 콘텐츠를 즐길 수 있다.

넷마블은 '스톤에이지 키우기' 정식 출시를 기념해 인게임 주요 재화인 '펫 뽑기권'과 '블루젬'을 최대 1만개씩 얻을 수 있는 이벤트를 진행한다. 또 매일 게임에 접속만 해도 출석 이벤트 보상으로 출시일 기준 등장하는 모든 펫을 얻을 수 있으며, 2일차 출석 보상으로는 탑승펫 '푸테라'를 제공한다.





'스톤에이지 키우기'는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 내려받을 수 있다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

