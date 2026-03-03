호르무즈해협 인근 국적선 30여척…해운업계 '비상 대응'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"우회 항로 해상 운임 최대 50~80% 상승"

이란 혁명수비대가 호르무즈 해협 통과를 시도하는 선박에 대한 공격을 예고하자 국내 해운업계는 해협 내 선박을 안전한 곳으로 대피시키며 비상 대응 체계에 들어갔다.

3일 해운업계에 따르면 현재 호르무즈 해협과 인근에서 운항 중인 국내 해운사 소속 선박은 30여척에 이르는 것으로 파악됐다.

호르무즈 해협은 세계 석유 물동량의 약 20∼30%가 지나는 핵심 원유 수송로로, 우리나라는 지난해 기준 중동 원유 도입 비중이 전체의 69.1%에 달하며, 이 중 95% 이상이 호르무즈 해협을 지날 정도로 의존도가 높다. 특히 유조선과 벌크선에 주력하는 국내 해운사들이 반드시 거쳐야 할 곳이다.

이에 정부와 한국해운협회 등은 해협 내 선박을 안전한 곳으로 대피시켜 계류하도록 조치하고, 인근 선박의 해협 진입을 금지했다.

국내 최대 컨테이너 선사인 HMM은 호르무즈 해협을 운항 중이던 컨테이너선 1척을 두바이항에 정박시킨 것으로 전해진다. 항로 우회 결정은 내리지 않았지만 위험구간 인근을 지나는 선박은 해협 내 항만 대신 대체 항만에 화물을 하역하는 방안을 검토 중이다.

국내에서 가장 많은 벌크선을 운용하는 팬오션도 우회나 운항 중단은 취하지 않고 있지만 선원 안전을 최우선으로 두고 상황을 모니터링하고 있다고 밝혔다.

한국해운협회는 회원사에 '호르무즈 해협 통항 선박 및 선원 안전조치 준수 요청' 공문을 발송했다. 공문에는 사전 안전교육과 비상 대응 훈련 실시, 선박별 보안계획 수립·시행, 전쟁보험 가입 상태와 특약 조건 재점검 등 내용이 담겼다.





호르무즈해협 봉쇄가 길어지면 해운 운임·보험료 상승이 겹치며 에너지를 비롯한 원자재 가격이 오를 전망이다. 한재완 한국무역협회 물류서비스실장은 "우회 운송이 현실화할 경우 해상 운임이 기존 대비 최대 50~80% 상승할 가능성이 있고, 운송 기간도 3~5일가량 늘어날 수 있다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

