KB국민은행, 현대백화점과 시니어 '골든클래스' 개최

KB국민은행은 지난달 2월 27일 현대백화점과 함께 경기 성남시 분당구 현대백화점 판교점에서 시니어 고객을 대상으로 'KB골든라이프 골든 클래스'를 개최했다고 3일 밝혔다.

KB국민은행이 지난달 27일 현대백화점과 함께 경기 성남시 분당구 현대백화점 판교점에서 시니어고객 80명을 초청해 연 '골든 클래스' 현장 모습. 국민은행

행사는 지난해 10월 KB금융그룹과 현대백화점그룹이 체결한 업무협약에 따라 마련됐으며, 양사 우수 시니어 고객 40명씩 총 80명을 초청해 진행했다. 강연 중심 '골든 클래스'와 문화 체험 프로그램 '골든 데이스'로 구성됐다.

1부에선 초고령사회에서 중요성이 커지는 '상속·증여 자산관리'를 주제로 지혜진 KB국민은행 자산관리(WM) 추진부 변호사가 사례를 중심으로 쉽게 강연했다.

2부에선 노시태 KB국민은행 WM추진부 전문위원이 '2026 부동산 시장 현황'을 주제로 최근 부동산 트렌드를 명쾌하게 설명했다.

강연 이후 인근 지역 전문 프라이빗뱅커(PB)들과 고객 궁금증을 해소하며 소통하는 시간도 가졌다.

KB국민은행은 시니어 특화브랜드인 'KB골든라이프'를 통해 시니어 고객의 안정적이고 풍요로운 노후를 설계할 수 있도록 지원하고 있다.

전국 18개 골든라이프센터를 중심으로 은퇴·노후 자산관리, 상속·증여, 요양·돌봄 등 시니어 '토탈 케어 솔루션'을 제공 중이다.

KB국민은행은 지난달 25일 KB골든라이프 문화 체험 프로그램 골든 데이스의 일환으로 시니어 고객 약 1100여 명을 초청해 뮤지컬 '라이프 오브 파이' 단체 관람 행사를 마련하기도 했다.





KB국민은행 관계자는 "서울뿐 아니라 지방 거점 시니어 고객과도 소통해 나갈 예정"이라며 "앞으로도 시니어 고객이 원하는 금융 상품, 다양한 비금융 서비스와의 연계를 통해 시니어 고객의 든든한 노후 파트너 역할을 공고히 해 나가겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

