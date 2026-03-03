앤스로픽 빈자리 차지한 오픈AI…올트먼 "기회주의로 보였을 것"

美국방부 AI기술 계약 체결 후폭풍

대중 감시 금지 조항 추가

"계약사실 공개 너무 서둘렀다"

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO). 로이터연합뉴스

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 미 국방부와의 인공지능(AI) 기술 공급 계약 내용에 '대중 감시 금지' 조항을 추가하기로 했다고 밝혔다. 이번 계약은 경쟁사 앤스로픽이 미 전쟁부(국방부)와의 유사 계약을 거부한 지 불과 몇 시간 만에 체결돼 논란을 빚었다.

올트먼 CEO는 2일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에 장문의 글을 올려 "우리의 원칙을 명확하게 하기 위해 국방부와 (계약) 조항을 더하는 작업을 하고 있다"며 대중 감시 금지 조항을 넣겠다고 밝혔다.

그러면서 "수정헌법 4조, 국가안전보장법 1947, 외국첩보감시법 1978 등 관련법에 따라 AI 시스템이 미국 거주민이나 국적자에 대한 국내 감시에 의도적으로 쓰여선 안 된다"는 문구가 들어갈 예정이라고 설명했다. 이어 "미국 국가안보국(NSA) 등 국방부 산하 첩보 기관에서는 오픈AI 서비스를 사용할 수 없다는 것도 확인했다"고 했다.

올트먼 CEO는 "국방부는 미국 거주민 또는 국적자에 대한 고의적인 추적, 감시, 모니터링을 제한한다는 점을 이해하고 있다"면서 "미국인의 자유를 보호하는 것이 중요하고 많은 관심이 쏠린 만큼 우리도 이 부분은 명확하게 하고 싶었다"고 덧붙였다.

그는 "사회의 주요 결정은 정부가 내려야 한다"며 "우리는 발언권을 갖고, 전문 지식을 공유하고 자유의 원칙을 위해 싸울 수 있는 자리를 원하지만, 우리는 시스템이 어떻게 작동하는지 명확히 알고 있다"고 했다. 이어 "많은 사람이 물어봐서 말한다"며 "만약 위헌적인 명령이라고 생각한다면 따르기보다는 감옥에 가기를 선택할 것"이라고 강조했다.

성급하게 국방부와의 계약 사실을 발표했던 것을 두고 반성하기도 했다. 그는 "우리가 지난달 27일에 이를 급하게 알려서는 안 됐다. 이 문제는 매우 복잡하고 명확한 소통이 있어야 하는 일이었다"며 "결과적으로 우리가 기회주의적이고 허술해 보였다고 생각한다"고 인정했다.

오픈AI는 앤스로픽이 트럼프 행정부와 갈등을 빚는 와중에 미 전쟁부(국방부)와 계약을 체결해 논란을 빚었다. 올트먼 CEO 역시 같은 주 앤스로픽의 입장을 지지한다고 밝힌 바 있다.

미 국방부는 앤스로픽의 AI 모델 '클로드'를 사용해왔지만, 이를 제한없이 군사적으로 활용하게 해달라는 요구가 끝내 거절당하자 비난하며 앤스로픽을 '공급망 위험' 업체로 지정했다. 모든 국방부 협력사들은 공급망 위험으로 지정된 업체의 제품 또는 서비스를 사용하지 않음을 입증해야 한다. 일각에선 앤스로픽이 공급망에서 제외될 경우 2억달러 규모의 파장이 있을 것으로 추정하기도 했다.

앤스로픽과 반대되는 오픈AI의 행보를 두고 대내외적으로 비판이 잇따랐다. 미 경제매체 CNBC에 따르면 일부 비판자들은 오픈AI의 '챗GPT' 사용을 중단하고 앤스로픽의 클로드로 전환하자는 캠페인을 시작했다. 실제 클로드는 애플 앱스토어에서 가장 많이 다운로드된 무료 앱으로 올라섰다.





올트먼 CEO의 해명은 회사 내부 직원들의 우려를 진정시키려는 목적도 있었던 것으로 보인다고 이 매체는 분석했다. 다수 오픈AI 직원들은 지난주 앤스로픽의 계약 거부를 지지했다. 이들은 앤스로픽을 공급망 위험으로 지정한 결정에 반대하는 공개서한에도 서명했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

