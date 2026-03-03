이녹스첨단소재, 방위산업용 회로기판 소재 공급…“특수 소재 시장 공략 가속화”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스페셜티 소재 전문기업 이녹스첨단소재는 국내 대표 방위산업 기업의 유도무기 체계에 사용되는 회로기판용 핵심 소재를 공급하며 방위산업 시장 공략에 나선다고 3일 밝혔다.

이녹스첨단소재는 회로기판 제조사를 통해 국내 대표 방위산업 기업의 유도미사일용 회로기판 소재인 본딩시트 및 커버레이 샘플 공급을 시작했다.

이번에 공급된 소재는 유도미사일 내부 회로기판의 적층, 절연 및 보호를 담당하는 핵심 부품이다. 정밀 타격 체계의 두뇌 역할을 하는 방산용 소재는 극심한 온도 변화와 강력한 외부 충격 등 가혹한 환경에서도 회로기판의 성능을 완벽하게 유지해야 하므로, 최고 수준의 내구성과 신뢰성이 필수적이다.

이녹스첨단소재가 스페이스X향 소재를 다년간 공급한 바 있어 이번 공급을 통해 최첨단 정밀 로켓 소재 분야에서 높은 수준의 소재 기술력을 갖췄음을 다시 한번 입증했다.





이녹스첨단소재 관계자는 "이번 방산 소재 공급은 기술 진입장벽이 높은 고부가가치 산업으로 사업 포트폴리오를 확장하는 계기가 될 것"이라며 "우주항공 등 초고신뢰성이 요구되는 차세대 특수 소재 시장을 집중 공략해 글로벌 특수 소재 분야의 새로운 성장 동력을 확보하겠다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

