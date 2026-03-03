한돈자조금, '삼겹살데이' 맞아…청주서 '한돈꾸러미' 현장 특판

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한돈자조금관리위원회가 3월3일 삼겹살데이를 맞아 청주에서 현장 특판 행사를 진행하고 있다고 밝혔다.

한돈자조금 관계자는 "삼겹살데이는 숫자 '3'이 겹치는 날에 삼겹살 소비를 장려하자는 취지로 마련됐다"며 " 서울에 이어 청주에서도 현장 특판 행사가 이어지며 소비 열기가 확산하는 모습"이라고 전했다.

'우리 삼겹살데이, 우리 한돈으로' 행사에 참여한 이기홍 한돈자조금 위원장(가운데)이 청주 서문시장 상인들과 기념 촬영을 하고 있다. 한돈자조금

AD

청주 서문시장 삼겹살거리에선 2~3일 '우리 삼겹살데이, 우리 한돈으로' 현장 할인 행사가 진행되고 있다. 행사 첫날인 2일에는 비가 내리는 날씨에도 불구하고 현장을 찾는 소비자들로 북적였다. 행사장에서는 한돈 삼겹살과 목살로 구성된 한돈 1+1꾸러미(2㎏)가 50% 할인된 가격으로 판매되고 있다. 이와 함께 참여 브랜드별 자율 할인 판매도 진행되며 소비자 선택 폭을 넓혔다.

삼겹살데이를 맞아 전국 유통채널에서도 할인 행사가 동시에 진행 중이다. 주요 대형마트에서는 한돈 삼겹살·목살을 최대 50% 이상 할인 판매한다. 농협 유통채널에서도 3일까지 행사카드로 결제 시 한돈 삼겹살 100g을 1290원에 구매할 수 있다.

이와 함께 전국 516개소 한돈인증 음식점과 정육점에서는 오는 22일까지 한돈 메뉴를 최대 5000원 할인하거나, 한돈 100g당 최대 500원 할인한다.

온라인에서도 할인행사가 이어진다. 한돈 공식 온라인몰 한돈몰은 3일부터 한돈 삼겹살과 목살을 최대 50% 할인 판매하며, 농협 라이블리에서도 3일 하루 동안 삼겹살(100g 기준)을 1990원에 선보인다.





AD

이기홍 한돈자조금 위원장은 "삼겹살데이로 서문시장 삼겹살거리를 찾아주신 청주시민 여러분께 감사드린다"며 "이번 행사가 한돈 농가에는 힘이 되고, 전통시장과 소상공인에게도 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>