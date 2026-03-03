여수 금오도·낭도 '섬-기업 상생관광 프로젝트' 최종 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국관광공사와 업무협약 체결

기업 협업 체류형 관광 활성화 기대

전남 여수시가 한국관광공사가 주관하는 '섬-기업 상생관광 프로젝트'에 금오도·낭도 2개 섬이 최종 선정됨에 따라, 지난달 27일 한국관광공사와 업무협약을 체결하고 체류형 섬 관광콘텐츠 실증사업을 본격 추진한다고 밝혔다.

이번 공모사업은 체류형 관광콘텐츠를 개발ㆍ실증 사업으로 섬별 여행사ㆍ관광벤처 등 2~3개 기업을 매칭해 프로그램을 공동 기획ㆍ운영한다. 이를 통해 섬 관광의 콘텐츠 경쟁력을 높이는 동시에 지역 상생 기반의 운영모델을 구축하는 것을 목표로 한다.

여수 금오도 매봉전망대. 여수시 제공

AD

금오도와 낭도에서는 자연자원을 활용한 아웃도어 활동과 마을 기반 체험, 워케이션ㆍ요트 프로그램 등 체류형 관광을 중심으로 둘레길·카약, 로컬 팜파티 등 다양한 체험과 소비가 연계되는 프로그램으로 방문객이 즐길 수 있도록 구성됐다.

시 관계자는 "이번 선정은 민간기업과의 협업을 통해 여수 섬 관광을 체류형 콘텐츠 중심으로 전환하는 계기"라며"금오도와 낭도가 가진 매력을 바탕으로 방문객 만족도를 높이고 지역과 기업이 함께 성장하는 상생 모델을 만들어가겠다"고 말했다.

여수시는 한국관광공사와의 협의를 거쳐 기업 매칭을 확정하고 선정된 기업과 함께 프로그램을 고도화해 단계적으로 실증 운영할 계획이다.

특히, 섬박람회 기간에는 박람회 방문 수요가 섬 관광으로 자연스럽게 이어질 수 있도록 금오도·낭도 연계 관광 프로그램을 운영해, 방문객들이 박람회 관람과 함께 섬 현장에서 다양한 체험 콘텐츠를 직접 즐길 수 있을 것으로 기대된다.





AD

한편, 공모사업에는 전국 대표 섬 8개소가 최종 선정됐으며 여수(금오도, 낭도)를 비롯해 화성(제부도, 국화도), 보령(원산도), 통영(용호도, 상도), 서귀포(가파도)가 포함됐다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>