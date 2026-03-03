경기교육청, 올해 신규 지방공무원 393명 선발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도교육청이 올해 경기미래교육을 책임질 신규 지방공무원 393명을 선발한다.

도교육청은 지난 2월 공고된 제1회 경력경쟁임용시험 선발 예정 인원 22명(8급)을 포함해 제2회 공개경쟁임용시험 357명(9급), 제3회 상업계고 우수인재 수습직원 선발시험 4명(9급), 제4회 기술계고 경력경쟁임용시험 10명(9급) 등 총 393명을 뽑는다고 3일 밝혔다.

제2회 공개경쟁임용시험은 직렬별로 ▲교육행정 277명(일반 239명, 장애인 30명, 저소득 8명) ▲전산 31명 ▲공업 16명(일반기계 5명, 일반전기 11명) ▲보건 3명 ▲식품위생 11명 ▲시설 18명(건축) ▲기록연구(연구사) 1명 등이다.

응시 원서는 오는 4월13일부터 17일까지며 필기시험은 6월20일이다. 올해는 필기시험 합격자를 대상으로 인성 검사를 신설·시행해 경기미래교육을 책임질 인재 선발을 위한 면접시험 참고자료로 활용한다. 최종 합격자 발표는 오는 9월15일이다.

제3회 상업계고 우수 인재 수습직원 선발시험은 관련 전문교과와 필수 이수과목을 이수한 상업계고(관련학과 설치 일반고 포함) 졸업(예정)자를 대상으로 4명의 수습직원을 선발한다. 최종 합격자는 내년 6개월 수습기간 근무 후 평가와 심사 등을 거쳐 9급 교육행정직 공무원으로 임용된다.

응시 원서는 오는 7월27일부터 31일까지며 7월13일부터 17일까지 학교장 추천을 받아야만 응시원서 접수가 가능하다. 필기시험은 8월29일이고, 합격자 발표는 12월22일이다.

제4회 기술계고 경력경쟁임용시험은 도내 기술계고 졸업(예정)자를 대상으로 공업 5명(일반기계 1명, 일반전기 4명), 시설 5명(건축) 등 총 10명을 선발한다.

응시 원서는 8월24일부터 28일까지며 6월29일부터 7월3일까지 학교장 추천을 받아야만 응시원서 접수가 가능하다.

필기시험은 10월31일이며 합격자는 12월22일 발표된다.

특히 기술계고 경력경쟁임용시험은 응시 요건이 선발 예정 직렬과 관련된 전문교과 이수 요건이 신설(전문교과 총 이수단위 중 관련 전문교과 이수단위 비율이 50% 이상)돼 희망자의 주의가 필요하다.





응시 원서는 도교육청 나이스 교직원 온라인 채용 시스템(edurecruit.go.kr)을 통해 시험별 해당 기간에 접수하면 된다.





