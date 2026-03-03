경주 인왕동 사지 석탑, 제자리 찾나…공사 조건부 가결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경주시 5.1m 삼층석탑 재현 추진

소장처 협의·현장 기술 지도 등 과제

경주 인왕동 사지 발굴 조사 당시 모습

AD

통일신라 사찰의 흔적을 간직한 석탑이 경주 인왕동 절터에 다시 모습을 드러낼 수 있을지 이목이 쏠린다.

3일 국가유산청에 따르면 국가유산수리기술위원회는 최근 복원정비 분과 회의에서 사적 '경주 인왕동 사지' 내 석탑 재현 공사 안건을 조건부로 가결했다.

인왕동 사지는 태종무열왕의 둘째 아들인 김인문(629∼694)의 명복을 빌기 위해 건립한 인용사(仁容寺) 터로 추정된다. 2002년부터 약 10년간 진행한 발굴 조사에서 중문과 쌍탑, 금당, 강당으로 이어지는 신라 가람 배치의 정수가 확인됐다.

경주 인왕동 사지 출토 기와

특히 중문 자리에서 '아(亞)'자 형태의 건물터를 발견하고, 백제 지역에서 주로 나타나는 와축 기단(기와를 쌓아 만든 기단) 흔적이 나와 학계의 관심을 끌었다. 통일신라 양식을 띤 석탑 부재도 찾았다. 다만 절 이름을 입증할 유물이 나오지 않아 2016년 사적으로 지정되면서 '경주 인왕동 사지'로 명명됐다.

경주시는 그간 발굴 성과를 토대로 유적의 역사적 경관을 회복하고자 동·서 두 탑의 재현을 추진한다. 현재 국립경주박물관 뜰에 보관 중인 동탑 열 점, 서탑 여덟 점 등 석탑 부재 열여덟 점을 제자리로 옮기고, 부족한 부재 스물네 점을 새로 제작해 5.1m 높이의 삼층석탑을 세운다.

국가유산청은 흩어진 부재를 제자리에 두는 방안이 문화유산 복원 취지에 부합한다고 판단해 공사를 승인했다.





AD

경주 인왕동 사지 출토 유물

다만 실제 석탑을 세우기까지는 꼼꼼한 고증과 협의가 필요하다. 부재 소장처인 국립중앙박물관·국립경주박물관과 활용 방안을 조율하고, 동탑 조각 위치를 철저히 고증하며 신구 부재 조립 과정을 검토해야 한다. 위원회가 석탑 안정성, 보강 방법 등 세부 사항을 현장 기술 지도에 따라 시공하도록 단서를 단 이유다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>