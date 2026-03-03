고창군 '고창갯벌 이달의 새'··· '흰물떼새' 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고창군이 3월 '고창갯벌 이달의 새'로 흰물떼새(학명 Anarhynchus alexandrinus)를 선정하고, 봄철 갯벌 번식 조류 보호와 생태계 보전의 중요성을 알리는 홍보 활동을 추진한다.

고창군이 3월 '고창갯벌 이달의 새'로 '흰물떼새'를 선정했다. 고창군 제공

AD

흰물떼새는 몸길이 약 16~17㎝의 소형 물떼새로, 밝은 회백색 몸빛과 갈색 무늬가 특징이다. 번식기가 되면 눈 주변과 가슴 부위에 검은 띠가 선명해지며, 갯벌과 모래 해안을 주요 서식지로 삼아 생활한다. 주로 갯지렁이와 소형 갑각류 등을 먹이로 한다.

이른 봄이 되면 모래 위에 얕은 둥지를 만들어 산란과 번식을 시작한다. 고창갯벌의 쉐니어 지형과 고창 갯벌식물원 일대에서는 해마다 흰물떼새의 번식이 확인되고 있다.

고창갯벌은 다양한 저서생물과 완만한 지형 조건을 갖춘 연안 습지로, 철새의 먹이활동과 번식이 이루어지는 공간이다. 흰물떼새와 같은 갯벌 번식 조류의 지속적인 관찰은 고창갯벌 생태계가 유지·관리되고 있음을 보여주고 있다,

그러나 모래 지면에 직접 둥지를 만드는 특성상 높은 수위로 인한 침수, 포식자 접근, 사람의 출입 등 외부 요인에 취약한 측면이 있다. 이에 따라 번식기 동안 갯벌과 모래 해안의 안정적인 관리의 중요성이 강조되고 있다.





AD

고창군 관계자는 "흰물떼새가 매년 고창갯벌을 찾아 번식하는 것은 고창갯벌의 생태적 가치를 보여주는 사례다"라며 "앞으로도 세계자연유산 고창갯벌의 체계적인 관리와 생물다양성 보전을 위해 지속해서 노력하겠다"고 말했다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>