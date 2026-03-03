아이브 가을, 넷플릭스 '데스게임' 출연…변호사와 두뇌 대결

그룹 아이브(IVE)의 가을이 넷플릭스 예능 '데스게임: 천만원을 걸어라'에 새로운 플레이어로 출연한다고 스타쉽엔터테인먼트가 3일 밝혔다.
넷플릭스는 4일 오후 5시 '데스게임' 7회를 공개한다. 가을은 이번 회차에서 양나래 이혼 전문 변호사와 1대 1 매치를 벌인다. 양 변호사는 앞서 6회에서 1승을 거둔 바 있다.
'데스게임'은 매주 단 한 판으로 승부를 결정하는 두뇌 서바이벌 프로그램이다. 연합을 배제하고 오직 개인의 능력으로만 대결하며 승자는 1000만원을 획득한다. 1월 첫 공개 이후 출연진의 심리전으로 주목받았다.
가을은 최근 정규 2집 수록곡 '오드(Odd)'의 작사에 참여했다. 개인 유튜브채널 '가을의 온도'에서는 추리 소설에 대한 관심을 드러내기도 했다.
지금 뜨는 뉴스
가을이 속한 아이브는 정규 2집 '리바이브 플러스(REVIVE+)'를 발매하고 활동 중이다. 타이틀곡 '뱅뱅(BANG BANG)'은 주요 음원 플랫폼 1위를 기록하며 음악방송 4관왕에 올랐다.
이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
