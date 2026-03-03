다이어트 하려고 '영양바' 먹었는데…"지방 권장범위 초과" 주의

국내시판 영양바 325개 성분 분석
"과다한 섭취는 주의해야" 당부
국내에서 판매 중인 '단백질바'·'에너지바' 등 영양바 제품 상당수는 지방 비율이 권고 기준을 초과한 것으로 조사됐다.
3일 한국영양학회 학회지 최신호에 따르면, 연구진은 지난해 2월 기준 시중에 유통된 영양바·에너지바·단백질(프로틴)바 등의 325개 제품을 대상으로 성분을 분석했다.
연구진은 1회 제공량을 기준으로 열량과 탄수화물, 당류, 단백질, 지방, 포화지방, 콜레스테롤, 나트륨 등 의무 표시 영양성분의 함량과 1일 영양성분 기준치 대비 비율을 조사했다. 이를 토대로 한국인 영양소 섭취기준 대비 기여율과 영양밀도지수를 산출했다. 영양밀도지수는 1을 넘으면 열량 대비 해당 영양소 함량이 기준치를 초과함을 뜻한다.
그 결과, 조사 대상 제품은 평균적으로 1회 분량 섭취 시 1일 영양성분 기준치 대비 에너지 9.6%, 탄수화물 6.7%, 단백질 16.8%, 지방 16.9%를 제공하는 것으로 나타났다.
특히 지방의 에너지 기여율(42.5%)과 영양밀도지수(1.8)는 모두 한국인 영양 섭취기준의 적정 범위(15∼30%)와 열량 대비 기준치를 초과했다. 포화지방의 영양밀도지수 또한 1.9로 높았으며 당류의 에너지 기여율은 19.5%로 1회 분량 섭취만으로도 총에너지 섭취 대비 권장 범위(10∼20%) 상한에 근접했다. 단백질의 경우 에너지 기여율은 19.3%로 적정범위(7∼20%) 상한 수준이었으며 영양밀도지수도 1.7로 높았다.
다만 영양바는 단백질 보충 역할이 목적이므로, 연구진은 영양바가 일반 간식류에 비해 이러한 역할을 수행하기에는 적합하다고 분석했다. 당류의 에너지 기여율은 19.5%로 역시 총에너지 섭취 대비 권장 범위(10∼20%) 상한선 수준이었다.
연구진은 이 같은 결과를 바탕으로 "영양바 1회 분량을 초과해서 먹거나 다른 식사를 통해 추가로 영양을 섭취하는 경우 총섭취량이 과다해지지 않도록 반드시 주의해야 한다"고 강조했다. 이어 "영양바는 간편한 간식으로서 일정 수준의 영양소 보충에 기여할 수 있으나 제품군에 따라 특성이 크게 달라지므로 섭취 목적과 개인 요구에 기반해 선택적으로 먹어야 한다"고 당부했다.
허미담 기자 damdam@asiae.co.kr
