고령군, 쌍림면 남성자율방범대장 이·취임식 개최

경북 고령군 쌍림면 남성자율방범대는 지난달 27일 쌍림면사무소 대강당에서 회원 20여명이 참석한 가운데 남성자율방범대장 이·취임식 행사를 개최했다.

이날 행사에는 개회식을 시작으로 내빈소개, 견장 수여식, 이·취임사, 감사패 전달 및 내빈 축사 및 임원 소개순으로 진행됐으며, 엄숙하면서도 화합된 분위기 속에서 마무리됐다.

특히 지난 3년간 쌍림면 남성자율방범대를 이끌어온 전임 최윤수 대장에 대한 감사와 함께, 신임 이운철 대장에 대한 기대와 응원의 뜻을 함께 나누는 시간이 되었다.

남성자율방범대장 이·취임식 행사를 개최 후 단체사진/고령군청 제공

이운철 신임 대장은 취임사를 통해 "투철한 사명감으로 열심히 활약해 주신 최윤수 대장님의 노고에 깊이 감사드린다."며 "막중한 책임감을 가지고 적극적인 방범 활동을 통해 쌍림의 안전을 위해서 노력하겠다"고 포부를 밝혔다.





김성필 쌍림면장은 "재임 동안 지역의 안전과 화합을 위해 헌신해 주신 최윤수 전임 대장과 자율방범대원 여러분께 깊은 감사의 인사를 전하며, 앞으로도 이운철 신임 대장을 중심으로 지역 화합과 발전을 위해 중추적인 역할을 해주시길 바란다"고 당부했다.





