국힘 당협위원장, '韓 대구 동행' 친한계 인사 8명 윤리위 제소

韓 "뜻을 함께 하는 사람들과 동행, 문제 없다"

국민의힘 원외당협위원장들이 한동훈 전 대표의 대구 방문에 동행했던 친한계 인사 8명을 "당의 기강을 무너뜨리고 당원들의 명예를 훼손했다"며 윤리위원회에 제소했다.

3일 정치권에 따르면 이상규 국민의힘 서울 성북을 당협위원장을 비롯한 원외당협위원장들은 이같은 내용을 담은 당원 징계 회부 요청서를 중앙윤리위원회 위원장에 제출했다.

징계 요청 대상은 박정훈·배현진·우재준·정성국·김예지·진종오·안상훈 의원 등 국회의원 7명과 김경진 동대문을 당협위원장까지 총 8명이다.

한동훈 국민의힘 전 대표가 27일 오후 대구 서문시장을 방문한 모습. 연합뉴스 제공

이 위원장은 "당이 건국 이래 유례없는 치욕과 위기를 동시에 맞이한 긴박한 상황에서, 이들은 동료들의 사투를 외면하고 제명된 인사와 함께 정치적 세를 과시했다"며 "이는 당의 기강을 무너뜨리고 당원들의 명예를 훼손한 명백한 '즉시 제명' 사안"이라고 밝혔다.

이 위원장이 제시한 징계 사유는 이들이 한 전 대표의 대구 서문시장 방문 일정에 동행했다는 점이다. 당시 국민의힘은 법왜곡죄 등을 포함한 이른바 '사법파괴 3법'에 대한 국회 필리버스터를 진행 중이었고, 중앙당사에는 검·경 합동수사본부의 압수수색이 이뤄지고 있었다.

이 위원장은 이들이 당헌·당규에 명시된 타 후보 지원 등 윤리규칙을 위반했다고 주장했다. 그는 "당사가 압수수색을 당하는 비극적 상황에서 제명된 인사와 함께 세를 과시한 것은 당원들의 가슴에 대못을 박는 배신행위이며, 당의 명예를 실추시킨 행위"라고 언급했다.

이에 대해 한 전 대표는 CBS라디오 '박성태의 뉴스쇼'에 출연해 "제가 부당하게 제명됐지만 저는 국민의힘에 돌아갈 것이란 확실한 약속을 하고 나왔다"며 "이 상황에서 뜻을 같이하는 사람들끼리 시장에 같이 가는 게 큰 문제냐"고 반문했다.





친한계를 공격하는 당권파 인사들을 향해선 "편향적인 윤리위원회, 당무감사위원회 이런 분들이 (친한계) 찍어내기를 시도하는 게 반복된다"며 "문화혁명 때 홍위병이나 6·25 때 완장 찬 사람들처럼 하는 게 이상하지 않느냐"고 했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

