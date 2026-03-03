본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

최전선된 디지털인프라‥데이터센터, 핵심표적되나

백종민테크 스페셜리스트

입력2026.03.03 13:20

시계아이콘01분 57초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

미국·이란 전쟁, 기업의 디지털인프라로 확전 가능성
AWS, UAE서 장애 겪어
이란의 해킹 위험성도 무시 못해
기업·정부 등 대비 필요

중동 내 군사적 긴장이 고조되면서 과거의 물리적 격전지를 넘어 클라우드와 데이터센터 등 '디지털 인프라'가 현대전의 새로운 최전방으로 부상하고 있다.

최전선된 디지털인프라‥데이터센터, 핵심표적되나
AD

미국과 이란의 갈등이 격화됨에 따라 전장의 성격이 사이버 영역으로 급격히 확장되는 가운데, 글로벌 기업들의 심장부인 클라우드 리전과 AI 데이터센터가 직접적인 타격이나 공급망 침투의 핵심 표적이 될 수 있다는 우려가 커지고 있다.


특히 그동안 자연재해 대비에 치중해온 데이터센터가 이제는 '지정학적 리스크'라는 실존적 위협에 노출되면서, 국가와 기업 차원의 디지털 방어 체계 재정립이 시급하다는 지적이 나온다.


3일 주요 외신 보도에 따르면 미국 정보 당국은 최근 중동 긴장 고조 이후 이란 연계 세력이 미국 및 동맹국을 상대로 저강도 사이버 공격을 시도할 가능성이 있다고 평가한 것으로 전해졌다. 캐나다 정부 산하 사이버 보안센터는 개전 직후 이란의 사이버 위협 가능성 경고했다. 미 당국 관계자들은 웹사이트 변조나 서비스 거부(DDoS) 공격 등 저강도 사이버 도발이 발생할 가능성이 크다고 보고 있다. 이러한 위협에 선제적으로 대응하기 위해 미국과 이스라엘 측에서도 이미 대대적인 사이버 반격에 나선 것으로 알려졌다.


영국 역시 기업들에 대해 경계 강화를 권고했다. 영국 당국은 "중동 지역과 연관된 기업은 해킹 시도 증가 가능성에 대비해야 한다"며 공급망을 통한 간접 피해 가능성을 언급한 것으로 알려졌다.


보안업계에서는 가능한 시나리오로 분산서비스거부(DDoS), 랜섬웨어, 와이퍼(데이터 파괴형 악성코드), 해킹으로 확보한 정보 유출(해크앤드리크) 등이 거론된다.


이란은 과거부터 기술 역량을 축적해온 사이버 영역에서 강점이 있다. 이를 활용해 비대칭 전략을 구사할 가능성은 충분하다. 과거에도 미국은 이란이 자국 내 주요 필수 시설에 대한 사이버 공격 가능성을 우려해왔다.


보안 회사 소포스의 위협 정보 책임자인 라페 필링은 "이란이 여러 선택지를 고려함에 따라 추종 세력과 해커들이 이스라엘 및 미국과 연계된 군사, 상업 또는 민간 목표물을 대상으로 사이버 공격을 할 가능성이 커지고 있다"고 말했다.


기업 경영에서 필수적인 요소로 부상한 클라우드 인프라에 대한 군사적 공격 가능성 역시 변수다. 이미 아랍에미리트(UAE) 내 아마존웹서비스(AWS) 데이터센터 인근에서 낙하물로 인한 화재가 발생했고, 일부 AWS 리전에서 연결성 문제가 보고됐다. AWS는 일부 서비스에 영향을 미쳤으며 복구 작업을 진행 중이라고 밝혔지만, 우려는 남는다.


과거에도 AWS의 문제로 인해 항공사, 언론사들의 서비스에 큰 장애가 발생한 사례는 이런 우려가 언제든 현실이 될 수 있음을 상기시킨다.


AWS는 해당 사고가 군사적 공격 때문인지 여부에 대해 구체적으로 밝히지 않았지만 현 중동 지역 긴장 고조 상황에서는 지정학적 리스크가 글로벌 IT 인프라 운영에 변수로 작용할 가능성을 보여줬다는 평가가 나온다.


데이터센터는 그동안 자연재해·정전 등에는 대비해왔지만, 군사적 충돌이라는 변수는 상대적으로 낮은 확률로 간주돼왔다. 이 때문에 데이터센터가 전쟁 상황에서 취약 지점이라는 점이 이번 전쟁에서 부각되는 모습이다.


일각에서는 직접적인 군사 타격보다도 공급망을 통한 사이버 침투 가능성에 더 주목하고 있다. 글로벌 기업들은 클라우드 서비스, 운영대행사(MSP), 서비스형소프트웨어(SaaS) 솔루션에 광범위하게 의존하고 있다. 특정 기업이 직접 공격받지 않더라도, 협력사나 서비스 제공업체가 침해될 경우 간접 피해로 이어질 수 있다.


보안업계 관계자는 "최근 공격은 단일 기업을 정면 공격하기보다 관리형 서비스 사업자나 클라우드 계정을 먼저 노리는 경우가 많다"며 "지정학적 갈등 상황에서는 이런 시도가 늘어날 가능성이 있다"고 말했다.


최근 중동 지역은 글로벌 빅테크(대형 정보기술 기업)들의 AI 데이터센터 투자처로 주목받아왔다. 고성능 그래픽처리장치(GPU) 클러스터와 대규모 연산 인프라가 잇따라 들어서고 있다. 미 정부는 중동의 우방국인 UAE, 사우디아라비아에 엔비디아의 GPU 공급 허가를 내줬다. 마이크로소프트는 대규모 데이터센터 설치를 추진 중이다. 미국과 이스라엘의 이란 공격이 범 중동권의 반미 정서를 불러올 경우 이 같은 투자나 수출 허가에도 영향을 배제할 수 없다.


지금 뜨는 뉴스

AD

AI 데이터센터는 전력·냉각·네트워크가 밀집된 구조다. 장애가 발생하면 복구에 오랜 시간이 필요하고, 서비스 지연으로 이어질 수 있다. 이에 대비한 기업들의 준비가 필요하다는 진단이 나오는 이유다.




백종민 테크 스페셜리스트 cinqange@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
미국-이란 전쟁
  • 26.03.0308:26
    트럼프 '지상군 투입' 시사…이란과 전면전 염두에 뒀나(종합)
    트럼프 '지상군 투입' 시사…이란과 전면전 염두에 뒀나(종합)

    도널드 트럼프 미국 대통령은 2일(현지시간) 이란에 지상군을 투입할 가능성을 배제하지 않는다는 입장을 시사했다. 지상군 투입은 이란과의 전면전에 나서겠다는 것으로 전쟁의 성격과 기간이 기존 목표와 달라질 수 있음을 의미한다. 트럼프 대통령은 이날 미 일간 뉴욕포스트와의 인터뷰에서 지상군 파견 가능성에 대해 "다른 대통령들은 '지상군 투입은 없을 것'이라고 말해왔지만, 나는 지상군 파병에 대해 망설이지 않는다"

  • 26.03.0306:43
    미군, 오만만의 이란 함정 11척 격침 발표
    미군, 오만만의 이란 함정 11척 격침 발표

    이란에서 군사작전을 벌이고 있는 미국이 이란 오만만에 있던 함정 11척을 격침했다고 2일(현지시간) 발표했다. 중동 지역 미군을 총괄하는 미 중부사령부(CENTCOM)는 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "이틀 전만 해도 이란 정권은 오만만에 11척의 함정을 보유하고 있었지만, 오늘 그들은 전혀 갖고 있지 않다"고 밝혔다. 오만만은 이란 남부 연안에 위치해 걸프 해역(페르시아만) 입구인 호르무즈 해협과 맞닿은 전략적 해역이다

  • 26.03.0305:24
    푸틴, 걸프 4개국 지도자와 연쇄 통화…"즉각 휴전"
    푸틴, 걸프 4개국 지도자와 연쇄 통화…"즉각 휴전"

    미국·이스라엘과 이란의 무력 충돌이 사흘째 이어지는 2일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 걸프 지역 주요국 지도자들과 잇따라 접촉하며 사태 진화에 나섰다. AFP 통신 등 주요 외신에 따르면 푸틴 대통령은 이날 아랍에미리트(UAE), 카타르, 바레인과 사우디아라비아 지도자들과 통화했다. 일각에선 4년 전 우크라이나 전쟁 이후 이란 및 걸프 국가들과 밀접한 관계를 유지해온 러시아가 이번 분쟁에서 목소리를 내

  • 26.03.0303:40
    트럼프 "지상군 파병 망설이지 않는다"…이란과 전면전 가나
    트럼프 "지상군 파병 망설이지 않는다"…이란과 전면전 가나

    도널드 트럼프 미국 대통령은 2일(현지시간) 이란에 지상군을 투입할 가능성을 배제하지 않는다는 입장을 시사했다. 지상군 투입은 이란과의 전면전에 나서겠다는 것을 의미한다. 트럼프 대통령은 이날 미 일간 뉴욕포스트와의 인터뷰에서 지상군 파견 가능성에 대해 "다른 대통령들은 '지상군 투입은 없을 것'이라고 말해왔지만, 나는 지상군 파병에 대해 망설이지 않는다"며 "(지상군이) '아마도 필요 없을 것'이거나, 혹은 '필요

  • 26.03.0303:10
    트럼프 "전쟁 4~5주 예상…더 오래 할 능력 있다"
    트럼프 "전쟁 4~5주 예상…더 오래 할 능력 있다"

    도널드 트럼프 미국 대통령이 이스라엘과 함께 이란에 대한 군사작전을 시작한지 이틀 만인 2일(현지시간) 첫 공개 석상에 나타나 "(이란과의 전쟁이) 4~5주 걸릴 것으로 예상했지만, 그보다 더 오래 지속할 능력을 갖고 있다"고 말했다. 트럼프 대통령은 이날 워싱턴DC 백악관에서 열린 명예훈장 수여식에서 제2차 세계대전, 베트남 전쟁, 아프가니스탄 전쟁 유공자 3명에게 훈장을 수여하며 이같이 말했다. 트럼프 대통령이 이란

기획
실물 한류
  • 26.02.2508:00
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

    K팝에 의존했던 한류 소비 지형이 문학과 영화, 음식으로 다변화했다. 지식재산권(IP)이 한국의 브랜드 가치를 높이고, 실질적인 관광 수요와 수출 수익까지 견인하는 핵심 산업 동력으로 진화했다. 문화체육관광부와 한국문화정보원은 25일 이 같은 현상을 입증하는 '2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'를 발표했다. 서른 나라 매체와 누리소통망(SNS) 자료 150만 건을 샅샅이 분석해 한류의 확산 구조

  • 26.02.2508:00
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다

    영상 콘텐츠의 흥행이 온라인 화면을 뚫고 나와 실물 경제를 견인한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 입증한 지식재산권(IP)의 힘이다. 단순한 영상 소비를 넘어 관광, 식음료, 정보통신기술(IT) 등 산업 전반을 집어삼키며 글로벌 라이프스타일 판도를 바꾼다. 이 작품은 시청 수 3억2510만 회를 기록하며 역대 넷플릭스 영화 시청 1위라는 대기록을 썼다. 15주 연속 시청 순위 10위권에 진입하며 영

  • 26.02.2508:00
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다

    피 튀기는 장르물에 집중했던 한국 드라마의 성공 공식이 진화했다. 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'가 다각적 현지화 전략의 실효성을 입증했다. 제주도를 배경으로 한 이 로맨스물은 자극적인 소재 없이 세계적인 흥행을 달성했다. 비한류권인 멕시코에서조차 9주 연속 넷플릭스 시청 수 10위권에 진입하며 지식재산권(IP)의 장르적 스펙트럼과 소비 영토를 동시에 넓혔다. 압도적 성과의 이면에는 각국의 문화적 맥락을 파고든

  • 26.02.2508:00
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고

    한국 영상 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 주류로 안착했다. 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 시리즈가 지식재산권(IP)의 폭발력을 명확히 증명했다. 이 작품은 넷플릭스 역대 비영어권 TV 부문에서 시즌 1, 2, 3이 나란히 시청 수 1, 2, 3위를 싹쓸이하는 전무후무한 대기록을 썼다. 흥행은 화면을 넘어 실물 경제와 문화 산업 전반으로 파급력을 넓혔다. 글로벌 식음료 및 패션 브랜드와의 연이은 협업이 이를 증명한다. KF

  • 26.02.2508:00
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학

    한국 문학이 변방의 언어라는 태생적 굴레를 벗고 세계 문학의 중심부로 진입했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상이 결정적 전환점으로 작용했다. 일회성 호기심에 그치지 않고 전 세계의 지적 독서로 번졌다. 한국문화정보원의 빅데이터 분석은 이를 객관적 수치로 입증한다. 노벨문학상 수상 직후 한국 문학 관련 외신 보도 비중은 전 분기 1.2%에서 32.4%로 30%포인트 이상 뛰었다. 유력 매체들은 '채식주의자'와 '소년이 온다'

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2715:30
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 최근 이재명 대통령의 대표적인 팬클럽이라고 할 수 있는 '재명이네 마을'이 정청래 민주당 대표와 이성윤 최고위원, 두 사람을 강제로 퇴출했다. 현재의 흐름을 보여주는 상징적인 사건이라고 볼 수 있다. 사건의 기폭제가 된

  • 26.02.2615:31
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인(2월 25일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인과 함께 오늘 생생토

  • 26.02.2514:37
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 박원석 전 의원, 이태규 전 의원(2월 23일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분, 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 이태규 전 국민의힘 의원 그리고 박원석 전 정의당 의원 두 분 모시고 핫이슈 생생토크 하겠습니

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기