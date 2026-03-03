'케데헌', 美 프로듀서협회상도 품었다…오스카 청신호

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미셸 웡 프로듀서 영예

15일 아카데미 2관왕 정조준

넷플릭스 역대 최고 흥행 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'가 골든글로브와 그래미에 이어 미국 프로듀서협회상까지 휩쓸었다.

2일(현지시간) 미국 프로듀서협회에 따르면 제작자인 미셸 웡은 지난달 28일 로스앤젤레스에서 열린 제37회 시상식에서 최우수 극장용 애니메이션 프로듀서상을 차지했다.

'케데헌'은 악령 사냥꾼 걸그룹 헌트릭스가 사람의 영혼을 노리는 악령 보이그룹 사자보이즈에 맞서는 이야기를 그린다. 독창적인 세계관을 앞세워 지난 1월 골든글로브 시상식에서 애니메이션상과 주제가상을 거머쥐었고, 지난달 그래미 시상식에서는 K팝 장르 최초 수상이라는 역사를 썼다.





이번에 수상한 미국 프로듀서협회상은 미국 최고 권위 영화상인 아카데미시상식 직전에 열려 오스카 트로피의 향방을 가늠하는 핵심 지표로 통한다. '케데헌'은 올해 오스카 장편 애니메이션 부문과 주제가상(골든) 등 두 부문 후보에 이름을 올렸다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

