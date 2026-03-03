2026년 정월대보름맞이 ‘윷이야 모야’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한 해의 건강과 풍요를 기원

경북 상주시 종합사회복지관은 지난달 27일 복지관 강당에서 2026년 정월대보름맞이 윷놀이대회 '윷이야 모야'를 성황리에 개최했다. 이번 행사는 정월대보름을 맞아 지역주민 간 화합과 소통의 장을 마련했다.

행사는 남장사 수진 스님의 따뜻한 축원과 격려 인사로 문을 열었다. 수진 스님은 "정월대보름의 둥근 달처럼 주민 여러분의 한 해가 밝고 평안하길 바란다"고 했다. 이어 본격적인 윷놀이 대회가 진행되었으며, 참가자들은 팀을 이뤄 전략을 세우고 서로를 응원하며 웃음이 끊이지 않는 즐거운 화합의 장이 됐다.

이날 행사에는 윷놀이대회뿐 아니라 희로애락 흥 풍물단팀의 신나는 공연으로 행사장의 분위기를 한층 끌어올렸고, 정성껏 준비된 다과와 음료는 참여자들의 만족도를 높였다. 참가자들은 승패를 떠나 서로를 격려하며 정을 나누는 모습으로 훈훈함을 더했다.

행사에 참여한 한 주민은 "오랜만에 이웃들과 함께 웃고 즐길 수 있는 시간이었다"며 "이웃 간 정을 다시 느낄 수 있어 뜻깊었다"고 소감을 밝혔다.





이광호 관장은 "정월대보름은 한 해의 건강과 풍요를 기원하며 이웃과 정을 나누는 소중한 날이다. 이번 '윷이야 모야' 행사가 주민 여러분께 따뜻한 추억으로 남고, 서로를 더욱 가까이 이해하는 계기가 되었기를 바란다"며 "앞으로도 상주시종합사회복지관은 지역주민 누구나 함께 어울리고 소통할 수 있는 다양한 프로그램을 통해 지역 공동체의 행복과 복지 증진을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

