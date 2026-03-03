의정부시, 박지혜 의원과 정책협의회…8호선 연장 등 18개 현안 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역 현안 해결 위해 ‘당·정 협력’ 강화

8호선 연장·경제자유구역 사수

의정부시, 국비 확보·규제 해소 총력

경기 의정부시는 지난 2월 27일 시청 의정홀에서 박지혜 국회의원(의정부갑)과 정책협의회를 열고 지역 현안을 심도 있게 논의했다.

의정부시가 지난 2월 27일 시청 의정홀에서 박지혜 국회의원(의정부갑)과 정책협의회를 열고 지역 현안을 심도 있게 논의한 후 기념촬영을 하고 있다. 의정부시 제공

이날 협의회에서는 ▲특별교부세 대상사업 현황 ▲의정부시 경제자유구역 지정 추진 ▲경원선 고가하부 환경개선 사업 지원 ▲도시공원 리모델링 사업 지원 ▲녹양레저스포츠파크 조성사업 지원 ▲8호선 의정부 연장 건의 등 18개 주요 현안을 집중적으로 논의했다.

특히 시는 캠프 잭슨 등 반환공여지 활용을 위한 공업물량 배정을 논의하며, 핵심 행정절차가 수도권 규제와 중첩되는 만큼 국가와 경기도의 적극적인 협조를 요청했다.

또한, 8호선 연장, GTX-G·F 노선 반영을 위한 추진 현황을 공유하며 지역 주민들의 대중교통 접근성이 개선될 수 있도록 적극적인 협조를 당부했다.

정책협의회는 의정부시의 지역 현안을 중앙정부에 효과적으로 전달하고, 실질적인 해결 방안을 모색하기 위해 마련된 자리로 박지혜 국회의원을 비롯해 이영봉 경기도의원과 최정희·강선영·정진호 의정부시의원이 참석했으며, 시에서는 시장과 주요 국·소장 등이 참석했다.

박지혜 국회의원은 "의정부시가 안고 있는 규제와 제도적 한계를 극복할 수 있도록 입법·예산 등 다각적인 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.





의정부시 관계자는 "의정부시의 중점 사업을 차질 없이 추진하기 위해서는 당·정의 긴밀한 협력과 적극적인 소통이 어느 때보다도 필요하다"며 "오늘 논의된 현안들이 실질적인 결과물로 이어질 수 있도록 협력을 이어가겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

