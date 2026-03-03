숏드라마 성과 한눈에…비글루 스튜디오 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국가별 시청 비중 등 세부 데이터 공개

스푼랩스는 숏드라마 플랫폼 '비글루'가 협력 제작사(CP)에 정산 및 시청 성과 데이터를 제공하는 '비글루 스튜디오(VS)'를 출시한다고 3일 밝혔다.

숏드라마의 매출 구성, 공제 항목, 정산 금액 등 정산 구조와 시청자 수, 에피소드별 이탈률, 국가별 시청 비중을 비롯한 성과 데이터를 하나의 시스템에서 CP사에 공개하는 것은 콘텐츠 플랫폼 업계 최초란 설명이다.

숏드라마 플랫폼 '비글루'는 협력 제작사(CP)에 정산 및 시청 성과 데이터를 제공하는 '비글루 스튜디오(VS)'를 출시했다. 스푼랩스

비글루 스튜디오는 데이터 열람 기능과 인공지능(AI) 자동 성과 분석을 통합한 대시보드다. ▲작품별 퍼포먼스 등급 산출 ▲에피소드 자동 성과 진단 ▲출시 후 3개월간 추세 분석 리포트를 포함한다. 이를 통해 제작사는 성과를 명확히 이해하고 다음 작품 기획과 확장 전략을 설계하는 데 활용할 수 있다.

올해 안으로 AI 성과 예측 모델과 장르·국가별 비교 분석 기능이 추가될 예정이다. 파트너사별 숏드라마 기준 톱5 벤치마크 비교 기능과 시청 패턴 심층 분석 기능도 도입해 제작사가 객관적으로 성과 진단을 할 수 있도록 지원할 계획이다.

비글루는 비글루 스튜디오 출시를 계기로 플랫폼과 제작사 간 데이터 공유 협업 구조를 본격화하고, 투명성과 데이터 기반 의사결정이 핵심 가치인 제작 파트너십 강화에 나선다는 방침이다.





최혁재 스푼랩스 CEO는 "비글루 스튜디오는 플랫폼과 제작사 간 정보 비대칭을 해소해 창작자가 AI 분석을 통해 자신의 성과를 파악하고 다음 전략을 설계할 수 있는 도구"라며 "궁극적으로 데이터 기반 제작 환경을 정착시키는 것이 목표"라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

