'사색의 공간' 군위 사유원, 걷고 듣고 향기로 기억하는 매화축제

15만평 부지 4종류 매화



대구 군위의 명상과 사유의정원 '사유원'이 오는 5일부터 31일까지 '2026 사유원 매화 축제'를 개최한다. 이번 축제는 매화를 눈으로 감상하는데서 나아가 걷고, 듣고, 향기로 기억하는 다감각적인 봄의 경험으로 구성됐다.

팔공산 지맥을 따라 조성된 사유원은 약 15만평 부지 곳곳에 백매화, 홍매화, 흑룡금매화, 운용매화 등 4종류의 매화를 품고 있다. 서로 다른 속도로 피어나는 매화들은 축제 기간 내내 각기 다른 풍경을 완성하며 정원 전체를 하나의 서사로 이어간다.

홍매화가 활짝 피어난 군위 사유원

축제 기간 방문객 전원에게는 주요 매화 군락지와 포토 스폿을 안내하는 '매화 꽃길 엽서'가 제공된다. 매화가 가장 아름답게 펼쳐지는 공간을 따라 걷는 '매화동행 산책' 프로그램도 운영된다. 해설사와 함께 유원(瀏園), 매산첩첩(梅山疊疊), 관매정(觀梅亭) 등 주요 정원을 거닐며 사유원의 자연과 건축에 담긴 철학을 살필 수있는 시간이다. 산책 이후에는 정상부 카페 가가빈빈에서 시즌 음료와 베이커리를 즐기며 여정을 마무리한다.

향기 명상 프로그램 '사유의 향'은 가이드의 안내에 따라 내면의 심상을 떠올리고, 아로마 에센스를 블렌딩해 자신만의 향을 완성하는 체험이다. 완성된 향지는 일상으로 가져가 봄의 기억을 오래 간직할 수 있도록 구성됐다.

이번 시즌 핵심 프로그램인 '매화 국악 올데이 패키지'는 14일과 28일 양일간 사유원 내 야외 공연장 '심포니6'에서 진행된다. 14일에는 소리꾼 정은혜가 판소리와 민요를 선보이며, 28일에는 가야금 연주자 이지영의 산조와 시나위 무대가 펼쳐진다. 해당 프로그램은 고품격 국악 공연과 함께 몽몽마방의 한식 한상 및 모과차가 포함된 하루 일정의 패키지로 운영된다.

축제 기간 중 카페 가가빈빈과 몽몽차방에서는 붉은 매화를 연상시키는 '애플 매실티'를 시즌 한정으로 선보인다.





자연과 건축, 예술, 웰니스를 결합한 다채로운 프로그램으로 2025년 '한국관광의 별' 유망관광지로 선정된 사유원의 3월은 곳곳에서 피어나는 각기 다른 매화의 과 향, 소리가 겹겹이 쌓이며 봄의 서사가 완성될 예정이다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

