한국타이어, 사계절용 올터레인 타이어 'X FIT AT2' 북미 출시

SUV·픽업트럭 시장 공략

한국타이어앤테크놀로지는 글로벌 브랜드 '라우펜'이 SUV·픽업트럭 전용 올터레인(All-Terrain·전 지형) 타이어 '엑스 핏 AT2(X FIT AT2)'를 북미 시장에 출시한다고 3일 밝혔다.

한국타이어 라우펜 X FIT AT2. 한국타이어

'엑스 핏 AT2' 제품은 최적 컴파운드와 트레드 디자인 설계를 적용, 뛰어난 내구성과 마일리지( 타이어 수명), 온·오프로드 주행 안정성을 1세대 제품 대비 강화했다.

컴파운드에 고마모성 카본 블랙을 적용해 마모 성능을 기존 제품 대비 최대 15% 향상시켜 우수한 마일리지 성능을 제공한다. 2단 깊이의 사이프(타이어 표면의 미세한 홈) 디자인은 강력한 접지력을 발휘하는 동시에 트레드 이상 마모 현상을 예방한다. 엇갈린 형태의 숄더 블록은 날카로운 바위나 장애물 등으로부터 발생하는 충격을 크게 줄이며 타이어 수명을 향상시켰다.

눈길과 빙판길, 젖은 노면 등 겨울철 노면환경에서도 우수한 구동력과 주행 안정성을 동시에 구현했다. '3D 사이프' 기술을 적용해 주행 시 타이어 블록의 움직임을 최소화하고, 겨울용 타이어 필수 인증 마크 '3PMSF' 획득으로 사계절 내내 안정적인 주행을 지원한다.

최신 트레드 디자인 설계로 젖은 노면과 비포장 노면에서의 배수 성능을 한층 강화하는 동시에 안정적인 접지력을 확보했다. 최첨단 시뮬레이션을 통해 개발한 트레드 피치 시퀀스 기술 채택으로 주행 시 노면 소음을 낮추며 더욱 조용하고 편안한 승차감을 제공한다.





한국타이어 관계자는 "15인치부터 22인치까지 폭넓은 규격으로 운영되며 북미 SUV·픽업트럭 고객들의 다양한 니즈를 충족시켜 줄 것"이라고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

