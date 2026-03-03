웅진스마트올, '2026 IAUD 국제 디자인 어워드' 은상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인터랙션 디자인 부문 수상

웅진씽크빅은 인공지능(AI) 기반 전 과목 학습 플랫폼 '웅진스마트올'이 'IAUD 국제 디자인 어워드' 인터랙션 디자인 부문에서 은상을 받았다고 3일 밝혔다.

'IAUD 국제 디자인 어워드'는 국제유니버설디자인협의회(IAUD)가 주관하는 글로벌 디자인 시상식이다. 장애, 연령, 언어 등과 관계없이 누구나 편리하게 사용할 수 있는 제품과 서비스를 선정해 시상한다. 웅진씽크빅은 이번 수상에서 웅진스마트올이 높은 학습 접근성과 참여 중심의 사용자 경험을 구현한 점을 인정받았다고 했다.

웅진씽크빅은 인공지능(AI) 기반 전과목 학습 플랫폼 '웅진스마트올'이 'IAUD 국제 디자인 어워드' 인터랙션 디자인 부문에서 은상을 받았다고 3일 밝혔다. 웅진씽크빅

웅진스마트올은 출시 이후 6년간 축적된 학습 데이터와 사용자 학습 패턴 분석을 바탕으로 지난해 10월 서비스를 전면 개편했다. 학습자 맞춤형 UI·UX를 도입하고 학습 과정을 직관적인 미션 형태로 재구성했다. 보상 체계를 전략적으로 설계해 학습 참여도와 자기주도 학습 경험을 강화했다.





웅진씽크빅 관계자는 "이번 수상은 웅진스마트올의 사용자 경험 가치가 글로벌 무대에서 인정받은 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 학습 데이터 기반 연구를 통해 지속으로 고도화해 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

