세아해암학술장학재단, 제34기 장학생 70명 선발…이공계 인재 육성 강화

총 8억4000만원 규모 장학금 지원

STEM 전공 70% 이상 구성

재단법인 세아해암학술장학재단은 3일 서울 마포구 세아타워에서 제34기 '미래 과학기술 인재 장학증서 수여식'을 열고 장학생 70명을 선발했다고 밝혔다.

이순형 이사장(첫째줄 오른쪽에서 두 번째),이태성 사무총장(첫째줄 오른쪽에서 첫 번째)이 세아해암학술장학재단 제34기 장학생들과 함께 기념사진을 촬영하고 있다. 세아홀딩스 제공

1992년 설립된 세아해암학술장학재단은 미래 과학기술 발전에 기여할 공학 및 과학 인재 양성을 목표로 지난 34년간 약 1500명의 대학생과 대학원생에게 장학금을 지원해왔다. 장기적이고 지속적인 장학 사업을 통해 대한민국 제조 경쟁력의 기반을 다지는 인재 투자에 힘써왔다는 평가다.

올해는 미래 첨단 산업과 과학기술 혁신을 이끌 핵심 인재 육성에 초점을 맞췄다. 전체 선발 인원의 70% 이상을 이공계(STEM) 전공자로 구성해 기초과학 및 공학 분야 지원을 한층 강화했다.

재단은 총 8억4000만원의 장학 재원을 마련해 장학생 1인당 향후 2년간 매 학기 300만원을 지급할 계획이다. 해당 장학금은 등록금은 물론 생활비로도 활용할 수 있도록 설계됐다. 연구와 학업에 집중해야 하는 이공계 학생들의 실질적 부담을 덜어주기 위한 취지다. 재단은 장학생들이 필요에 따라 자율적으로 장학금을 활용하며 학업과 자기계발에 전념할 수 있도록 지원한다는 방침이다.

이날 수여식에는 이순형 세아해암학술장학재단 이사장과 이태성 사무총장이 참석해 장학생들에게 직접 장학증서를 수여하고 격려했다.

이순형 이사장은 "자신의 꿈을 진지하게 붙들고 나아가는 길에는 큰 용기와 힘이 따른다"며 "장학생들이 자긍심을 갖고 목표를 향해 당당히 도전할 수 있도록 재단이 지속적이고 단계적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.





한편 세아해암학술장학재단은 금전적 지원에 그치지 않고 장학생 교류와 성장을 돕는 프로그램도 운영하고 있다. '프레쉬 업(Fresh Up) 캠프'와 '홈커밍데이'를 통해 네트워킹과 공동체 의식을 강화하고 있으며, 창업에 도전하는 대학생을 위한 '커리어챌린지' 장학금을 통해 학생들이 스스로 기획한 프로젝트를 실행할 수 있도록 지원하고 있다. 재단은 앞으로도 '지원·교류·도전'의 선순환 구조를 확대해 나갈 계획이다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

