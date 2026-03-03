화천군, 제1회 추경 5046억 편성…‘주거·보육’에 233억 증액

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

당초예산 대비 233억5559만원 증액…5046억4677만원 규모

양육친화마을과 신혼부부 임대주택· 화천형 교육 캠퍼스 구축 집중

강원도 화천군이 민선 8기 주요 사업들의 성공적 마무리와 군민 체감도 향상을 위해 2026년 제1회 추가경정 예산안을 편성했다.

화천군이 2026년 제1회 추경을 통해 주거안정과 보육정책 강화에 나선다. 사진은 지난해 준공한 하남면 거례리 신혼부부 공공임대주택. 화천군 제공

화천군은 4일부터 사흘간 열리는 제295회 화천군의회 임시회 예산결산특별위원회에 올해 제1회 추경안을 제출했다.

1회 추경안을 더한 화천군의 올해 총예산 규모는 당초 예산 대비 233억5559만1000원이 증액된 5046억4677만8000원 수준이다.

주요 편성 내역으로는 아이와 부모가 함께 안심하고 생활할 수 있는 환경 조성을 위한 '양육친화 마을 조성사업'에 62억원이 배정됐다.

신혼부부와 청년층의 주거안정 지원을 위한 '사창리 신혼부부 공공임대주택 조성사업'에도 60억원이 편성됐다.

또 사내면 온종일 돌봄 서비스 시설 건립을 주요 내용으로 하는 '화천형 교육 캠퍼스 구축사업 '25억원, '산천어마을 도시재생 뉴딜사업' 15억원 등도 추가로 예산안이 확대됐다.

한편, 화천군은 제1회 추경안 편성 이외에도 전국 파크골프 대회 및 스포츠 마케팅 강화, 초중고교생 입학 축하금 지급 등 군민들이 체감할 수 있는 정책들도 차질없이 진행해 나가고 있다.





최문순 화천군수는 "민선 8기 화천군정이 군민들과 약속한 것들을 지키기 위해 최선을 다하고 있다"고 강조했다.





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

