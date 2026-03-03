교보생명 광화문글판 새옷…"봄, 우리가 가장 잘 아는 기적"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김소연 시인 '한 글자 사전'에서 발췌

시민 공모작 문안 선정

광화문글판이 봄을 맞아 새롭게 단장했다. 교보생명은 새 생명이 다시 움트는 봄처럼 기적은 우리 가까이에 있다는 의미를 담아 이번 문안을 선정했다고 3일 밝혔다. 봄을 계기로 일상의 소중함을 되새겨보자는 메시지도 함께 담았다고 설명했다.

3일 교보생명이 새롭게 단장한 광화문글판 아래에서 사람들이 담소를 나누고 있다.

AD

이번 광화문글판 봄편 문안은 김소연 시인의 산문집 '한 글자 사전'에서 발췌했다. 김 시인은 1993년 '현대시사상' 겨울호에 시 '우리는 찬양한다' 등을 발표하며 등단했다. 시 '다행한 일들' 외 4편으로 제10회 노작문학상을, '오키나와, 튀니지, 프랑시스 잠' 등 7편으로 제57회 현대문학상을 수상했다.

이번 문안은 시민의 추천 작품이 최종 선정됐다는 점에서 더욱 의미가 크다는 평가다. 시민 추천 문안이 광화문글판에 내걸린 것은 이번이 8번째다.

교보생명은 매 계절 광화문글판 문안 선정을 위해 시민 공모를 진행하고 있다. 시민이 직접 쓰거나 추천한 글귀가 매번 수천 편 접수된다. 교보생명 광화문글판 문안선정위원회는 시민 공모작과 위원 추천작을 두고 토론과 투표를 거쳐 최종 문안을 선정한다.

이번 문안을 추천한 이주헌 씨는 "익숙해져 놓치고 있던 기적이 우리 주변에 많다는 사실을 알리고 싶었다"며 "광화문글판이 바쁜 일상 속에서 잠시 숨을 고르는 여유를 전하는 계기가 되길 바란다"고 소감을 밝혔다.





AD

광화문글판은 1991년부터 30여 년간 희망과 사랑의 메시지를 전해오고 있다. 이번 봄편은 5월 말까지 광화문 교보생명빌딩과 강남 교보타워 등에 게시된다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>