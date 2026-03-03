현대리바트, 확장현실 기반 상담 서비스 첫 도입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

갤럭시 XR 기기 활용해 고객 경험 고도화

현대리바트가 대고객 서비스 고도화를 위해 가구업계 최초로 확장현실(XR) 기기를 활용한 상담 서비스를 도입한다고 3일 밝혔다.

현대리바트는 가상공간 체험형 상담 서비스 'XR 디자인 스튜디오' 정식 운영에 들어간다. 'XR 디자인 스튜디오'는 자체 개발한 고객 상담용 프로그램을 삼성전자의 확장현실(XR) 헤드셋인 '갤럭시 XR' 기기에 탑재해 제공하는 서비스다.

현대리바트는 상담에 XR 기기를 접목한 건 국내 가구업계에서 이번이 처음이라고 설명했다. 현대리바트 관계자는 "대부분의 고객이 가구를 구매할 때 기존 인테리어와 조화를 이룰 수 있는지, 동선은 어느 정도 확보될지 등이 머릿속에 잘 그려지지 않기 때문에 구매 과정이나 배송 직후 제품을 배치하는 과정에서 적잖이 불편을 겪는다"며 "이번 'XR 디자인 스튜디오' 서비스는 이런 사소한 고객 불편을 해소하기 위한 차원에서부터 기획됐다"고 했다.

현대리바트 매장을 방문한 고객이 확장현실(XR) 기기를 활용한 상담 서비스를 체험하고 있다. 현대리바트

AD

'XR 디자인 스튜디오'는 상담 직원이 고객이 인테리어하려는 아파트의 3D 조감도를 리바트 데이터베이스에서 찾아 매장 안 상담용 PC 모니터에 띄우고, 이 도면에 고객이 구매하려는 리바트 가구나 리바트 집테리어 제품을 배치하면서 시작된다. 이후 고객이 XR 기기를 착용하면 앞서 작업한 조감도를 기반으로 생성된 가상 공간이 고객 시야에 나타나는 식이다. 컨트롤러를 조작하거나 고개를 돌려보면 해당 공간을 실제로 둘러보는 듯 가구를 배치했을 때 어떤 느낌일지 다양한 각도에서 미리 체험할 수 있게 되는 것이다.

또한 현대리바트는 'XR 디자인 스튜디오'에 고객 집 도면을 활용하는 서비스 외에도 6개의 가상 모델하우스도 탑재했다. 이를 통해 약 500㎡(약 150평) 규모의 쇼룸을 추가로 배치한 것과 맞먹는 전시 효과를 거둘 것으로 기대하고 있다.

'XR 디자인 스튜디오'는 서울 강남구 논현동에 위치한 리바트 토탈 강남점과 서울 영등포구 여의도동에 위치한 리바트 토탈 더현대 서울 두 곳에서 운영을 시작한다. 현대리바트는 연내 서비스 제공 매장을 10곳으로 확대한다는 계획이다.





AD

현대리바트 관계자는 "앞으로도 현대리바트만의 차별화된 서비스와 콘텐츠를 지속 선보여 '집에 관한 모든 것에 새로운 가치를 더하는 토탈 인테리어 기업'으로서의 위상을 공고히 해 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>