삼성·LG 여름철 에어컨 무상 점검…삼성은 알람, LG는 AI

자가점검 후 사전점검 신청하면 엔지니어 방문

삼성 자가진단 알림, LG 인공지능 서비스 차별화

삼성전자와 LG전자가 여름철 에어컨 사전점검 서비스를 한 달여간 실시한다. 더위가 일찍 시작되는 만큼 미리 에어컨을 점검해 고객 확보에 나선다는 방침이다.

3일 삼성전자서비스는 오는 31일까지 에어컨 사전점검 서비스를 실시한다고 밝혔다. 고객 자가 점검 후 사전점검을 신청하면 전문 엔지니어가 방문해 점검 서비스를 제공한다.

삼성전자서비스 엔지니어가 에어컨 사전점검 서비스를 제공하고 있다. 삼성전자서비스

삼성 에어컨 사전점검 신청은 컨택센터에 전화하거나 홈페이지에서 하면 된다. 출장비는 무상 제공한다.

사전 점검 후 방문 서비스를 하는 방식은 LG전자와 비슷하다. 알림 서비스를 제공하는 것은 LG전자와의 다른 점이다. 스마트싱스로 푸시 알림을 보내면 고객은 앱에서 냉매 봉입량, 모터 동작, 센서 상태, 열교환기 온도 등을 확인할 수 있다. 스마트싱스는 삼성전자 인공지능(AI) 통합 플랫폼이다.

세척 서비스가 필요한 고객을 위해 '삼성케어플러스 에어컨 전문세척' 얼리버드 프로모션도 진행한다. 다음 달 30일까지 10% 할인된 금액으로 전문 엔지니어의 세척 서비스를 이용할 수 있다.

LG전자 엔지니어가 에어컨 사전점검 서비스를 제공하고 있다. LG전자

LG전자도 같은 기간 에어컨 사전점검 서비스를 진행한다. 사전 점검을 신청하면 전문 엔지니어가 방문해 AI 기술을 활용해 에어컨의 냉방 성능, 냉매 상태, 전원 및 배선 연결, 필터 및 배수 호스 위생 상태 등을 점검한다. LG 스마트 체크 앱으로 제품을 무선으로 연결해 분해하지 않고도 부품을 제어하고 점검한다. 부품비 제외 출장비, 점검비는 모두 무료다.

LG 씽큐 앱을 활용해 인버터, 팬 모터, 컴프레서, 압력·온도·전류 센서 등 주요 부품의 작동 상태와 냉매 상태를 자가 점검할 수도 있다.

유료 세척 서비스도 제공한다. 10% 요금 할인을 제공하는 '가전 세척 봄맞이 할인 이벤트'를 진행하고 있다. 세척 서비스는 LG전자 고객센터와 홈페이지에서 신청할 수 있다.

두 회사 모두 자가 점검 안내 활동에 주력하고 있다. 삼성전자서비스는 홈페이지에 자가 점검 방법을 영상으로 올렸다. 자가 점검 항목은 ▲전원 연결 확인 ▲실내기 먼지필터 세척 ▲실외기 주변 정리 ▲에어컨 시험 가동 등이다.





LG전자도 자가 점검법을 홈페이지와 유튜브 채널에 게재했다. 리모컨 배터리 교체, 실내기 필터 세척 등을 확인하도록 돕는다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

