횡단보도 덮친 배달 오토바이…보행자 등 3명 병원 이송

목포 용당동 교차로서 사고

전남 목포의 한 도심 교차로에서 신호위반 배달 오토바이가 횡단보도를 건너던 보행자들을 덮쳐 총 3명이 다치는 사고가 발생했다.

3일 전남 목포경찰서에 따르면 전날 오후 8시 12분께 목포시 용당동의 한 교차로에서 배달 기사 A씨(50)가 몰던 오토바이가 횡단보도를 건너던 보행자 2명(69·70)을 덮쳤다.

이 사고로 보행자 2명과 오토바이 운전자 A씨 등 총 3명이 머리와 가슴 등을 다쳐 출동한 119구급대에 의해 인근 병원으로 이송됐다. 다행히 이들 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐다.

조사 결과 사고 당시 횡단보도에는 보행 신호등이 정상적으로 켜져 있었던 것으로 확인됐다. 경찰은 A씨가 음주 상태이거나 무면허 운전을 한 것은 아니라고 밝혔다.





경찰은 A씨가 병원 치료를 마치고 회복하는 대로 정확한 사고 경위를 파악해 신병 처리 방향을 결정할 방침이다.





