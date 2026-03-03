토스, '이음 어린이집' 개원…"첫 사내 어린이집"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일·가정 균형 지원강화

운영연장·석식·아픈원아 돌봄 '차별화'

토스는 첫 사내 어린이집 '토스 이음 어린이집'을 개원했다고 3일 밝혔다.

토스의 첫 사내 어린이집 '토스 이음 어린이집'. 토스

AD

팀원들의 업무 몰입도를 높이고, 일과 가정의 균형을 보다 실질적으로 지원하기 위해 사내 어린이집을 열었다.

토스는 기존에 타사 어린이집과의 공동 운영을 통해 24개 보육시설과 제휴를 맺고, 다양한 지역에 거점형 모델을 구축해왔다. 각 시설 정원은 최대 세 자릿수 규모다.

토스 임직원은 이번 사내 어린이집 개원으로 사내형과 제휴형을 포함해 25개 어린이집 중 근무지와 거주지 여건에 맞는 시설을 선택할 수 있게 됐다.

서울 강남구 역삼동 본사 사옥 인근에 있는 토스 이음 어린이집은 지상 2층, 지하 1층 규모로 조성됐다. 정원은 43명이고 0세부터 5세까지 영유아 대상이다.

운영 시간은 토스의 완전한 유연근무제에 맞춰 오전 8시부터 오후 9시까지 운영한다. 유아교육 전문교사와 조리사 등을 포함 총 13명의 교직원이 아이들을 돌본다.

토스 이음 어린이집은 연령별 학급 구성과 체계적인 교육 과정을 기반으로, 현장 학습과 지역사회 연계를 통해 아이들의 탐구 경험을 확장하고자 한다.

교육 과정은 국가 수준 교육 과정을 기반으로 하되, 이탈리아의 레지오 에밀리아 철학을 접목했다. 어린이의 유능함을 믿고, 어린이를 함께 살아가는 구성원으로 존중하는 관점을 교육의 출발점으로 삼는다.

야간 연장 보육 및 석식까지 지원하며, 2·3세반에선 영어·음악·체육 등 특별활동 프로그램도 운영한다. 여기에 아픈 원아를 위한 돌봄 체계를 마련해 팀원들이 일과 가정을 균형 있게 이어갈 수 있도록 했다.

분기별 부모 참여 프로그램과 상담, 강화된 안전·위생 관리 체계 등을 운영하는 등 단순 보육을 넘어 안정적인 돌봄과 교육 환경을 구축했다.

공간 구성도 세심하게 고민했다. 어린이 가구와 용품은 연령과 신체 발달 단계를 고려해 맞춤 제작했으며, 안내 사이니지는 어린이의 눈높이에 맞춰 설계했다. 단순한 보육 공간이 아니라 어린이의 삶과 관점을 중심에 둔 환경을 구현했다는 설명이다.





AD

토스 관계자는 "앞으로도 토스는 팀원과 가족의 삶을 함께 고려하는 인프라를 지속적으로 확장해 나갈 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>