경기북부 자치경찰 청년 서포터즈 50명 공개 모집

경기도북부자치경찰위원회는 자치경찰제에 대한 청년층의 관심을 높이고 현장 중심 치안 활동을 함께할 '2026 경기북부 자치경찰 청년 서포터즈'를 지난 2일부터 20일까지 공개 모집한다.

자치경찰 청년 서포터즈 모집 포스터. 경기도북부자치경찰위원회 제공

모집 규모는 50명 이내로, 경기북부에 거주하거나 북부지역 소재 대학에 재(휴)학 중인 만 19세 이상 39세 이하 청년이면 개인 또는 팀(4명 이내) 단위로 지원할 수 있다. SNS 콘텐츠 제작 및 운영 경험자 등은 우대한다.

선발된 서포터즈는 4월부터 12월까지 자치경찰 홍보 콘텐츠 제작, 온라인 홍보 활동, 지구대·파출소 현장 체험, 치안 아이디어 제안 등 다양한 활동에 참여한다. 특히 올해는 멘토-멘티 결연을 통해 신임 경찰관과 연계한 현장 동행 프로그램을 운영하고, 연간 현장 활동 일정을 사전에 수립해 체계적인 활동을 지원할 계획이다.

활동자에게는 위촉장과 활동 기념품이 제공되며, 우수 활동자에게는 경기도지사 및 위원회 표창이 수여된다. 또한 현장 활동에 대한 자원봉사 시간도 인정된다.

이상로 경기도북부자치경찰위원장은 "청년들의 참여와 아이디어가 자치경찰제의 발전을 이끄는 중요한 동력"이라며 "많은 청년들의 관심과 적극적인 참여를 기대한다"고 말했다.





한편, 모집과 관련한 자세한 사항은 경기도북부자치경찰위원회 공식 누리집 '알림마당-공지사항'에서 확인할 수 있으며, 신청은 전자우편 또는 홍보물 및 공고문 내 네이버 폼(QR코드)을 통해 접수 가능하다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

