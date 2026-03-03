인천시, 미취업 청년에 구직활동비 지원…최대 300만원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이달 18일까지 600명 모집

인천시가 미취업 청년에게 구직 활동비를 지원하는 '드림체크카드 사업' 참여자를 모집한다.

인천에 사는 18∼39세 미취업 청년 가운데 가구 기준 중위소득 50% 초과 150% 이하에 해당하면 신청할 수 있다. 다만 타 기관의 유사 사업에 참여 중이거나 주 30시간 이상 근로 중인 경우 대상에서 제외된다.

모두 600명을 지원할 예정으로, 최종 선정된 청년은 매월 50만원씩 최대 6개월간(총 300만원)의 구직활동비를 받을 수 있다. 구직 활동 중 취업하거나 창업에 성공하면 50만원의 축하 지원금을 준다.

지원금은 취업 준비에 필요한 교육비, 도서구입비, 독서실 등록비는 물론 교통비, 통신비, 의약품비 등에도 사용할 수 있다. 특히 올해부터는 그동안 제한적으로 인정되던 체력단련비가 개인역량강화 활동비에 포함되면서 활용 범위가 확대됐다.

AD

시는 오는 3∼18일까지 인천청년포털에서 신청받고 가구소득, 인천시 거주 기간, 미취업 기간 등을 심사해 다음 달 13일 대상자를 발표할 예정이다. 취약계층과 국가유공자·보훈대상자 청년은 가산점이 부여된다.

시는 2019년부터 드림체크카드 사업을 시작해 지난해까지 총 4483명의 청년을 지원했으며, 지난해 참여자의 98.7%가 사업에 대해 높은 만족도를 보였다.





AD

인천시 관계자는 "경기 침체로 청년층 구직 부담이 커지는 상황"이라며 "이 사업이 청년들의 경제적 부담을 덜고 실질적인 취업 준비에 도움 되기를 기대한다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>