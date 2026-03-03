현대글로비스, 피지컬 AI 기반 미래 물류 선보인다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'2026 스마트공장·자동화 산업전' 참가

보스턴다이내믹스 '아틀라스' 국내 첫 공개

현대글로비스는 4일 서울 강남구 코엑스에서 열리는 '2026 스마트공장·자동화산업전'에서 피지컬 인공지능(AI) 기반 물류 자동화 기술 역량을 선보인다고 3일 밝혔다.

현대글로비스는 4일 서울 강남구 코엑스에서 열리는 '2026 스마트공장·자동화산업전'에서 피지컬 인공지능(AI) 기반 물류 자동화 기술 역량을 선보인다고 3일 밝혔다. 현대글로비스 부스 조감도. 현대글로비스

현대글로비스가 마련한 '스마트물류 특별관'에서는 화물 입고부터 보관, 선별 및 집품, 출고까지 전 과정이 연결된 물류 자동화 환경을 경험할 수 있다.

운반 로봇이 장착된 팔레트가 고정된 레일 위를 따라 움직이는 장비인 '팔레트 셔틀'은 창고에 들어온 물품을 자동으로 이동해 지정된 보관 위치에 가져다 놓는다. 출고 물품은 보관 위치에서 싣고 레일을 따라 출고 지정 위치로 옮겨 작업자가 수령할 수 있게 돕는다.

이 팔레스 셔틀은 현대글로비스가 자회사 알티올과 공동개발한 창고제어시스템(WCS) 플랫폼 '오르카'를 통해 제어된다. 현대글로비스는 물류솔루션 제공을 위해 2023년 물류자동화 전문기업인 알티올의 지분 70%를 인수한 바 있다.

또 자율주행 물류로봇(AMR)을 활용한 물품 이송과 로봇 피킹 작업도 시연한다. AMR이 부스 내 위치한 물품을 싣고 운반하면 현대글로비스가 자체 개발한 '원키트 피킹 자동화 기술'이 적용된 로봇이 해당 물품을 집어서 올려 보관장소로 옮긴다.

특히 현대글로비스 부스에서 보스턴다이내믹스 휴머노이드 로봇 '아틀라스'의 비구동 모델이 국내 처음으로 일반 대중에게 공개된다. 지난 1월 미국 라스베이거스에서 열린 'CES'에서 세계 최초로 공개한 '개발형 아틀라스'의 모형으로, 당시 큰 화제를 몰고 온 만큼 이번에도 관람객들에게 높은 관심을 받을 것으로 예상된다.

아틀라스는 지난해부터 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 내 현대글로비스 사업장에서 부품 서열화 실증 작업(POC)을 진행 중이고, 2028년부터 HMGMA에서 부품 분류를 위한 서열 작업과 같이 안전성과 품질 효과가 명확히 검증된 공정에 투입할 예정이다.





현대글로비스 관계자는 "피지컬 AI 등 첨단기술로 인해 급변하는 물류 환경 변화에 기민하게 대응하기 위해 선행 연구와 물류 자동화 기술 경쟁력 강화에 힘쓸 것"이라고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

