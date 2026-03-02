삼성바이오에피스, 창립 14주년 행사…"사회 존중받는 기업으로"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우수 직원·부서 시상

희귀질환 아동 모금·기부

삼성바이오에피스는 지난달 27일 인천 송도 사옥에서 창립 14주년 기념행사를 진행했다고 2일 밝혔다.

행사에서는 우수 직원과 부서를 시상하고, 새로운 출발을 상징하는 살구나무를 심었다.

김경아 삼성바이오에피스 사장이 창립 14주년 기념 행사에서 우수 직원을 시상하고 있다. 삼성바이오에피스

'세계 희귀질환의 날(2월28일)'을 기념해 비정부·비영리기관(NGO) 세이브더칠드런과 함께 희귀질환을 앓고 있는 아동들을 위한 모금, 굿즈 나눔 및 기부 활동, 구급함 제작, 응원 카드 작성 등 지역사회 공헌 활동도 펼쳤다.

삼성바이오에피스는 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH), 비정형 용혈성 요독 증후군(aHUS), 시신경 척수염(NMOSD) 등 희귀질환 치료제 에피스클리(EPYSQLI)를 비롯해 다양한 질환 분야에서 국내에 총 11개의 바이오시밀러 제품을 공급하고 있다. 특히 에피스클리는 국내에서 기존 오리지널 의약품(솔리리스) 약가의 절반 수준으로 출시돼 환자 접근성을 높였다는 평가를 받는다.





김경아 삼성바이오에피스 사장은 "고품질 바이오의약품을 통한 환자의 삶의 질 향상을 위해 지난 14년간 노력해 온 회사의 성과와 열정을 바탕으로 앞으로도 사회의 존중을 받는 기업으로 한층 더 거듭나도록 지속해 성장하겠다"고 말했다.





