본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

100% 삼성 독자기술…프라이버시 기능 "당분간 갤럭시만의 것"

김보경기자

입력2026.03.01 11:01

시계아이콘01분 55초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

MX 하드웨어 총괄 문성훈 부사장 브리핑
'프라이버시' 중요성 인식…편광필름 대체
픽셀 단위로 정밀하게 제어…5년간 개발

삼성전자 갤럭시S26 울트라를 손에 쥔 채 살짝 옆으로 비틀자 상단에 뜬 팝업창이 어두워졌다. 모바일 업계 세계 최초이자 100% 삼성 독자 기술로 개발된 '프라이버시 디스플레이' 기능이다. 사용자 선택에 따라 화면 전체가 아닌, 특정 알림창이나 비밀번호 입력란만 주변 사람이 보지 못하게 할 수 있었다. 유튜브, 카카오톡 등 내가 감추고 싶은 특정 애플리케이션(앱)을 선택해 적용할 수도 있었다.

100% 삼성 독자기술…프라이버시 기능 "당분간 갤럭시만의 것" 갤럭시S26 울트라에서 문자 메시지 알림창에 '프라이버시 디스플레이' 모드를 활성화한 모습. 프라이버시 디스플레이는 대중교통이나 공공장소에서 내 스마트폰 화면을 주변 사람이 볼 수 없도록 시야각을 제한하는 기능이다. 김보경 기자
AD

문성훈 삼성전자 부사장(MX 사업부 하드웨어 담당)은 지난달 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 하드웨어 관련 브리핑을 열고 프라이버시 디스플레이 개발 뒷이야기와 향후 계획에 관해 설명했다.

"스크린을 통한 정보 유출 막자" 개발 계기

삼성 자체 조사에 따르면 사용자의 절반 이상(56%)은 스마트폰 화면이 다른 사람에게 유출되는 것을 일종의 프라이버시 침해라고 인식하는 것으로 나타났다. 이른바 '어깨너머 엿보기(Shoulder Surfing)'를 걱정하는 것이다. 사용자들은 금융 앱을 접속해 비밀번호를 입력하거나, 회사 동료와 모바일 메신저로 의견을 나눌 때 어깨너머 엿보기를 통한 사생활 침해를 더욱 심각하게 우려했다.


이에 삼성전자 MX 사업부는 '스크린을 통한 정보 유출을 막아야겠다'는 목표를 세웠다고 한다. 문 부사장은 "고객들이 프라이버시 때문에 편광필름을 붙여 최고의 화질을 경험하지 못하고 있었다"며 "그만큼 프라이버시가 중요하다는 점을 깨달았다"고 말했다. 이어 "사용자의 선호도에 따라 자유롭게 켜고 끄는 설정을 하면 더 큰 가치가 있을 것으로 봤다"고 했다.

기술 구현 원리는? '픽셀 단위'로 제어

프라이버시 디스플레이는 사용자 주변이나 뒤에 있는 사람들이 폰을 볼 때는 어둡게 보인다는 점이 핵심이다. 이러한 기술이 구현되는 원리는 픽셀의 정교한 설계와 구동에 있다. 픽셀은 내로우 픽셀(Narrow Pixel)과 와이드 픽셀(Wide Pixel)로 나뉜다. 내로우 픽셀은 빛을 수직으로 분출하고, 와이드 픽셀은 빛을 보다 넓은 각도로 방출하는 역할을 한다. 일반 모드에서는 이 두 가지 픽셀이 모두 구동해 모든 각도에서 선명하고 밝은 디스플레이 경험이 가능하다.

100% 삼성 독자기술…프라이버시 기능 "당분간 갤럭시만의 것" 지난달 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 진행된 갤럭시 하드웨어 혁신 브리핑에서 삼성전자 MX사업부 하드웨어 담당 문성훈 부사장이 설명하고 있는 모습. 삼성전자 제공

프라이버시 모드에서는 내로우 픽셀 위주로 구동하고 와이드 픽셀은 구동을 최소화했다. 이를 통해 정면에서는 밝고 선명하지만 정면을 제외한 상하좌우에서는 화면이 거의 보이지 않도록 시야각을 제한했다. 양옆의 시야각만 제한하는 일반적인 사생활 보호 필름보다 기능이 강화된 것이다.


문 부사장은 "픽셀 단위로 정교하게 구현해내고 성능을 안정화하는 과정을 극복한 후 상용화가 가능할 수 있었다"면서 "5년이란 세월 동안 고생했다. 내부에서 파티할 정도로 만세를 부르고 기뻐하는 엔지니어들이 많다"고 전했다.

"특허 피하기 힘들 것…당분간 갤럭시만의 경험"

사용자의 선호도에 맞게 모드 설정을 할 수 있는 다양한 선택권이 주어진 점도 특징이다. 문 부사장은 "내가 보는 화면이 약간 어두워지더라도 정말 강력하게 타인에게 보여주기 싫을 때를 위한 '맥시멈 프라이버시 모드'도 구현했다"고 설명했다. 그는 "잠금 화면에서 패턴을 그리거나 비밀번호를 입력할 때만 프라이버시 모드로 자동 동작하게 설정할 수 있다"며 "앱 리스트가 쭉 뜨면서 은행 앱, 카카오톡 같은 메신저 앱에서만 동작하도록 할 수도 있다"고 말했다.

100% 삼성 독자기술…프라이버시 기능 "당분간 갤럭시만의 것" 지난달 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 진행된 갤럭시 하드웨어 혁신 브리핑에서 삼성전자 MX사업부 하드웨어 담당 문성훈 부사장이 설명하고 있는 모습. 삼성전자 제공

프라이버시 디스플레이는 삼성만의 독자 기술로서 약 5년간의 연구 기간을 거쳐 개발됐다. 또한 다른 제조 기업에서 회피하기 어려운 수준의 특허 포트폴리오를 보유했다는 설명이다. 문 부사장은 "MX 사업부에서 아이디어를 제안하고 삼성디스플레이와 협력해 개발을 시작했다"며 "각사가 특허를 따로 보유하고 있다"고 밝혔다. 그는 "우리 특허를 피하면서 프라이버시 디스플레이를 만들기는 어려울 것 같다. 특허를 (타사에) 판매할 수는 있겠지만, 그렇게 되긴 쉽지 않고 그럴 계획도 없다"며 "당분간은 갤럭시만의 경험이 될 것"이라고 했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

향후 업데이트를 통해 기능 고도화도 가능할 것으로 기대하고 있다. 주변 사람을 인식해 프라이버시 모드를 자동으로 켜고 끄거나, 특정 앱의 특정 영역에만 적용하는 방법도 있다. 문 부사장은 "내 주변 전파 신호가 깨끗하면 모드를 켜지 않고, 주변에 사람이 많으면 공공장소에 있다는 걸 자동으로 인지해 켜질 수도 있다"면서 "앱 개발사와 협력해 해당 앱의 특정 영역에만 적용할 수도 있다"고 했다.




샌프란시스코(미국)=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
실물 한류
  • 26.02.2508:00
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

    K팝에 의존했던 한류 소비 지형이 문학과 영화, 음식으로 다변화했다. 지식재산권(IP)이 한국의 브랜드 가치를 높이고, 실질적인 관광 수요와 수출 수익까지 견인하는 핵심 산업 동력으로 진화했다. 문화체육관광부와 한국문화정보원은 25일 이 같은 현상을 입증하는 '2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'를 발표했다. 서른 나라 매체와 누리소통망(SNS) 자료 150만 건을 샅샅이 분석해 한류의 확산 구조

  • 26.02.2508:00
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다

    영상 콘텐츠의 흥행이 온라인 화면을 뚫고 나와 실물 경제를 견인한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 입증한 지식재산권(IP)의 힘이다. 단순한 영상 소비를 넘어 관광, 식음료, 정보통신기술(IT) 등 산업 전반을 집어삼키며 글로벌 라이프스타일 판도를 바꾼다. 이 작품은 시청 수 3억2510만 회를 기록하며 역대 넷플릭스 영화 시청 1위라는 대기록을 썼다. 15주 연속 시청 순위 10위권에 진입하며 영

  • 26.02.2508:00
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다

    피 튀기는 장르물에 집중했던 한국 드라마의 성공 공식이 진화했다. 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'가 다각적 현지화 전략의 실효성을 입증했다. 제주도를 배경으로 한 이 로맨스물은 자극적인 소재 없이 세계적인 흥행을 달성했다. 비한류권인 멕시코에서조차 9주 연속 넷플릭스 시청 수 10위권에 진입하며 지식재산권(IP)의 장르적 스펙트럼과 소비 영토를 동시에 넓혔다. 압도적 성과의 이면에는 각국의 문화적 맥락을 파고든

  • 26.02.2508:00
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고

    한국 영상 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 주류로 안착했다. 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 시리즈가 지식재산권(IP)의 폭발력을 명확히 증명했다. 이 작품은 넷플릭스 역대 비영어권 TV 부문에서 시즌 1, 2, 3이 나란히 시청 수 1, 2, 3위를 싹쓸이하는 전무후무한 대기록을 썼다. 흥행은 화면을 넘어 실물 경제와 문화 산업 전반으로 파급력을 넓혔다. 글로벌 식음료 및 패션 브랜드와의 연이은 협업이 이를 증명한다. KF

  • 26.02.2508:00
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학

    한국 문학이 변방의 언어라는 태생적 굴레를 벗고 세계 문학의 중심부로 진입했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상이 결정적 전환점으로 작용했다. 일회성 호기심에 그치지 않고 전 세계의 지적 독서로 번졌다. 한국문화정보원의 빅데이터 분석은 이를 객관적 수치로 입증한다. 노벨문학상 수상 직후 한국 문학 관련 외신 보도 비중은 전 분기 1.2%에서 32.4%로 30%포인트 이상 뛰었다. 유력 매체들은 '채식주의자'와 '소년이 온다'

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2715:30
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 최근 이재명 대통령의 대표적인 팬클럽이라고 할 수 있는 '재명이네 마을'이 정청래 민주당 대표와 이성윤 최고위원, 두 사람을 강제로 퇴출했다. 현재의 흐름을 보여주는 상징적인 사건이라고 볼 수 있다. 사건의 기폭제가 된

  • 26.02.2615:31
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인(2월 25일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인과 함께 오늘 생생토

  • 26.02.2514:37
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 박원석 전 의원, 이태규 전 의원(2월 23일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분, 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 이태규 전 국민의힘 의원 그리고 박원석 전 정의당 의원 두 분 모시고 핫이슈 생생토크 하겠습니

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기