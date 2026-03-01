"주권 국가 지도자 살해 용납 못 해"…중·러 외교 수장 '공동 대응' 의지[美 이란 공습]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

왕이 "주권 국가 지도자 제거는 불법"

러시아 "중국과 입장 일치"

중국과 러시아의 외교 수장이 긴급 통화를 하고 미국과 이스라엘의 공습으로 인한 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자의 사망을 강력히 비판하며 공동 대응 의지를 다졌다.

왕이 중국 외교부장. 연합뉴스.

1일 중국 관영 신화통신에 따르면 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임(외교부장 겸임)은 이날 세르게이 라브로프 러시아 외무장관과의 통화에서 "주권 국가 지도자를 살해하고 정권 교체를 선동하는 행위는 용납할 수 없다"고 밝혔다.

왕 부장은 특히 미국과 이스라엘이 이란과의 협상 과정 중에 공격을 감행한 점을 지적하며 "국제법과 국제관계의 기본 준칙을 정면으로 위반한 것"이라고 비난했다. 또한 "유엔 안보리 승인 없이 주권 국가를 공격하는 것은 2차 세계대전 이후 형성된 국제질서를 훼손하는 행위"라며 즉각적인 군사행동 중단과 대화 복귀를 요구했다.

이에 대해 라브로프 러시아 외무장관은 "미국과 이스라엘의 군사 행동이 중동 지역의 안정을 심각하게 해치고 있다"며 "러시아는 중국과 입장이 일치한다"고 화답했다.





양측은 유엔(UN)과 상하이협력기구(SCO) 등 국제 다자 무대를 통해 전략적 조율을 강화하기로 했다. 이는 하메네이 사망 이후 중동 정세가 통제 불능 상태로 빠지는 것을 막기 위해 중·러가 본격적인 세 결집에 나선 것으로 풀이된다.





