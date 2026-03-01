농식품부, 이란 사태 대응 '실시간 모니터링' 체계 가동…농산업 피해 최소화 총력[美 이란 공습]

단기 영향 제한적이나 유가·환율 변동 주시

관계부처 협력 및 업계 의견 수렴 등 선제적 대응

농림축산식품부는 미국과 이스라엘의 이란 공습 등 급변하는 중동 정세에 대응하여 농산업 및 식품 분야의 피해를 줄이기 위한 실시간 모니터링 체계를 구축했다고 1일 밝혔다.

농식품부는 현재 중동 지역과의 교역 비중, 원자재 및 식량작물의 국내 재고 수준을 고려할 때, 이번 사태가 우리 농업과 관련 산업에 미칠 단기적인 영향은 크지 않을 것으로 분석했다. 다만, 사태 장기화에 따른 환율 및 유가 변동이 농산업·식품 수출, 사료 등 농기자재 공급망, 국제 곡물 가격 등에 영향을 줄 가능성을 배제하지 않고 있다.

이에 따라 농식품부는 관련 상황을 면밀히 점검하는 한편, 관계부처와의 긴밀한 협력 및 관련 업계의 의견 수렴을 통해 체계적인 대응 방안을 강구하기로 했다. 정부 차원의 조치가 필요한 상황이 발생할 경우 즉각적이고 적극적으로 대응해 나갈 방침이다.





송미령 농식품부 장관은 "농업, 관련 산업, 식품 산업에 피해가 발생하지 않도록 관계부처와 긴밀히 협력하여 상황을 파악하고, 즉각 대응할 수 있도록 현장을 면밀히 살피겠다"라고 강조했다.





