주광덕 시장 “남양주 성장은 멈추지 않는다…74만 시민과 끝까지 걷겠다”

주광덕 남양주시장, 출판기념회 개최

7000여 시민과 '진심의 여정' 공유

30대 새긴 '어머니의 가르침'이 4년 시정의 뿌리

'신속·적극·진심' 소통 3대 원칙…시민 통합 이뤄

'디딤돌 행정'으로 100만 메가시티 도약 선언

주광덕 남양주시장의 저서 '주광덕의 진심, 상상을 현실로' 출판기념회가 지난 28일 남양주 종합운동장 실내체육관에서 시민 7000여 명(주최 측 추산)이 운집한 가운데 성황리에 개최됐다.

주광덕 남양주시장이 저서 '주광덕의 진심, 상상을 현실로' 출판기념회가 지난 28일 남양주 종합운동장 실내체육관에서 시민 7000여 명(주최 측 추산)이 운집한 가운데 성황리에 개최되고 있다.

이번 행사는 단순한 저서 소개를 넘어 지난 4년의 소회와 남양주시의 미래 비전을 시민들과 함께 나누는 '소통의 장'이자 '희망의 축제'로 치러졌다. 행사 시작 2시간 전부터 몰려든 인파로 행사장 주변 도로가 정체를 빚었으며, 주 시장과 기념촬영을 하려는 시민들의 행렬이 1시간 30분 넘게 이어지는 등 뜨거운 열기를 보였다.

특히 이번 기념회에는 학생, 청년, 여성 참석자들이 눈에 띄게 많아 남양주의 현재와 미래 세대가 함께 어우러지는 결집력을 과시했다는 평이다. 현장에는 원희룡 전 국토교통부 장관, 정갑윤 전 국회부의장, 정운천 전 농림식품수산부 장관, 함진규 전 한국도로공사 사장, 원유철, 염동열, 박대수, 최교일 전 국회의원, 문무일 전 검찰총장, 백경현 구리시장, 제해종 삼육대 총장 등 지역 주요 정치인들이 대거 참석해 주 시장의 행보에 힘을 실었다.

어머니의 가르침에서 시작된 '진심 행정'의 4년

유튜브 라이브 토크 형식으로 진행된 대담에서 주 시장은 시정 철학의 근간으로 '어머니의 가르침'을 꼽았다. 그는 "30대 청년 시절부터 '누구도 무시하지 않고 어려움에 처한 이들을 돕는 삶'을 가슴에 새겨왔다"며, 이러한 개인적 철학이 시민을 주인으로 섬기는 행정의 뿌리가 되었다고 밝혔다.

주 시장은 취임 후 세운 '신속·적극·진심'이라는 소통 3대 원칙을 강조하며 과거 갈등이 깊었던 오남읍 집단 민원을 현장에서 직접 해결한 사례를 언급했다. 그는 "진심 어린 소통 덕분에 시청 앞 집단 시위가 거의 사라질 만큼 시민들과 두터운 신뢰를 쌓을 수 있었다"며 감사를 전했다.

주광덕 남양주시장이 저서 '주광덕의 진심, 상상을 현실로' 출판기념회가 지난 28일 남양주 종합운동장 실내체육관에서 시민 7000여 명(주최 측 추산)이 운집한 가운데 성황리에 개최되고 있다.

미래 세대와 사회적 약자 위한 '작은 디딤돌' 철학

주 시장의 시정 철학은 '작은 디딤돌'이라는 키워드로 요약됐다. 청년 정책에 있어서는 청년정책과를 신설하고 정책협의체를 통해 당사자들의 목소리를 직접 반영하는 한편, '정약용의 후예' 프로그램과 '청년 기자단' 활동을 통해 청년들이 꿈을 펼칠 기회의 사다리를 제공해왔다고 설명했다.

사회적 약자와 반려동물을 위한 세밀한 정책 제시도 눈길을 끌었다. 반려동물 인구 1,500만 시대를 맞아 이동 반려동물 보호 센터와 입양 문화 센터를 조성한 데 이어, 올 안에 남양주 곳곳에 3개의 반려동물 놀이터를 완공하겠다는 구체적인 계획을 발표했다.

장애인 정책에 대해서도 확고한 신념을 밝혔다. 주 시장은 현장에서의 질문에 대해 "장애인 이동권 보장은 단순한 편의 제공이 아닌 생명 존중의 원칙"이라며 저상버스 확대와 장애인 복지관 건립 과정에 당사자 참여를 보장하겠다고 약속했다. 또한 비장애인과 장애인이 함께 어우러지는 통합 체육 시설을 확대해 보편적 복지를 실현하겠다는 의지를 분명히 했다.

주광덕 남양주시장이 지난 28일 남양주 종합운동장 실내체육관에서 열린 출판기념회에서 시민들과 기념촬영을 하고 있다. 이종구 기자

"남양주의 성장은 멈추지 않는다"… 지속 가능한 비전 제시

주광덕 시장은 교통과 의료, 산업의 대전환을 통해 남양주를 자족도시로 완성하겠다는 강력한 포부를 밝혔다. 주 시장은 "법이 허용하는 범위 내에서 기업에 최대한의 행정적 지원을 아끼지 않아 투자를 이끌어내겠다"며 경제 활성화에 대한 자신감을 드러냈다.

주광덕 시장은 "혼자가 아닌 74만 시민 여러분과 나란히 서서 끝까지 걷겠다"며 "함께 꾸는 꿈은 반드시 현실이 된다는 믿음으로 남양주의 지속적인 성장을 이끌겠다"는 진심 어린 약속으로 대담을 마무리했다.





이날 행사는 3시간이 넘는 시간 동안 자리를 떠나지 않은 시민들의 뜨거운 박수와 환호 속에 남양주의 새로운 도약을 다짐하는 축제의 장으로 막을 내렸고, 단순한 출판 행사를 넘어 남양주시의 지속적인 미래비전을 공유하고 시민과의 약속을 다지는 뜻깊은 시간으로 기록됐다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

