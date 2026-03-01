"대한독립만세!" 포항 송라 대전리서 되살아난 107년 전 3·1절 그날의 함성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

포항시, 제107주년 3·1절 기념식 성료…역사적 의의와 애국정신 되새겨

3·1 만세운동 재현 퍼포먼스, 500여 명 참석해 독립 정신 계승 다짐

107년 전 경북지역에서 가장 먼저 울려 퍼졌던 독립의 함성이 포항시 북구 송라면 대전리에서 다시금 재현됐다.

포항시는 1일 송라면 대전리 일원에서 '제107주년 3·1절 기념식'을 개최하고 순국선열들의 숭고한 희생과 독립 정신을 기리는 시간을 가졌다.

3.1만세운동 재현 퍼포먼스 및 기념식 모습. 포항시 제공

이날 행사에는 장상길 포항시장 권한대행을 비롯해 김일만 포항시의회 의장, 정한송 경북남부보훈지청장 등 주요 내빈과 대전 14인 3·1의사 유족회, 보훈단체 관계자, 시민, 학생 등 500여 명이 참석해 성황을 이뤘다.

기념식은 대전 3·1의거 기념관에서 14인 의사의 넋을 기리는 헌화와 타종으로 엄숙하게 시작됐다.

이어 이준석 의사의 후손인 이병찬 계명대학교 석좌교수가 독립선언서를 낭독하며 107년 전의 비장한 결기를 전했다.

기념식 이후에는 포항시립연극단이 3·1만세운동 재현 퍼포먼스를 선보였다.

참석 내빈과 연극단원을 시작으로 행사 참가자 전원이 태극기를 들고 두곡 숲을 향해 "대한독립 만세"를 외치며 107년 전 그날의 함성과 감동을 되새겼다.

장상길 포항시장 권한대행은 기념사에서 "포항은 경상북도에서 가장 먼저 독립만세의 함성이 울려 퍼진 자랑스러운 고장"이라며 "나라를 지켜낸 호국의 도시이자 영일만의 기적으로 대한민국 산업화를 이끌어 온 개척의 도시"라고 강조했다.

이어 "선열들이 물려주신 숭고한 독립정신을 계승해 포항이 다시 한번 도약할 수 있도록 시민 모두가 함께 힘을 모아 달라"고 당부했다.

한편 포항시는 대전리 14인 3·1의사의 숭고한 독립정신을 기리고 유품을 보존·전시하기 위해 2001년 송라면 대전1리에 3·1의거 기념관을 건립했으며, 매년 3·1절 기념행사를 개최하고 있다.





또한 영일군 향지에는 송라면 대전리를 '3·1 만세촌'으로 명명하고 있으며, 정부도 14인 의사에게 건국훈장과 포장, 대통령 표창 등을 수여한 바 있다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

