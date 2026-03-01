피지컬 AI를 눈으로… 오세훈 "AI 실증·기업 체계 강화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'서울AI페스티벌'에 1만7000여명 방문

25개 로봇·AI기업 참여… 융합형 축제로

오 시장 "AI 통해 산업과 정책 선순환"

서울시 '서울AI페스티벌 2026'에 1만7000여명의 방문객이 찾아 피지컬 인공지능(AI) 기술을 확인했다. 오세훈 서울시장은 "AI 기술이 시민 삶을 더 안전하고 편리하게 만들어 줄 수 있도록 도심 실증·기업 지원 체계를 강화하겠다"고 밝혔다.

지난달 28일부터 1일까지 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 이번 행사는 'AI가 내게 말을 걸었다-몸으로 느끼는 일상 속 피지컬 AI'를 주제로 전시, 체험, 강연, 경진대회 등이 결합된 '교육·오락·체험 융합형 축제 모델'을 제시했다.

이날 오후 열린 '서울의 피지컬 AI를 말하다' 간담회에는 오 시장과 로보티즈 김병수 대표, 엔젤로보틱스 조남민 대표, 클로봇 류정훈 대표가 참석해 서울의 피지컬 AI 산업 생태계 조성 방안을 논의했다. 오 시장은 "그동안 서울이 디지털 전환을 선도해 왔지만, 이제 실제로 AI가 움직이고 기술이 일상을 바꾸는 도시로 한 단계 더 올라서야 한다"며 "피지컬 AI 기술이 시민 삶을 더 안전하고 편리하게 만들어 줄 수 있도록 도심 실증·기업 지원 체계를 강화, 산업과 정책이 선순환하는 구조를 마련해 나가겠다"고 말했다.

이번 페스티벌은 25개 로봇·AI 기업이 참여해 ▲휴머노이드존 ▲엉뚱과학존 ▲AI펀스팟 ▲AI라이프쇼룸 등 미래 첨단 기술과 로봇을 직접 만나볼 수 있는 총 9개 공간을 마련했다. 가장 많은 관람객이 몰린 공간은 휴머노이드 로봇 17종, AI 제품 23종 등을 선보인 휴머노이드존이었다. 이번 행사에서 최초 공개된 우치봇'은 유연한 춤을 선보였다.

AI 로봇 가족 경진대회, AI 백일장·사생대회, 청소년 AI 아트공모전, 서울 AI 골든벨 등 시민 참여 프로그램은 900가족 이상이 신청했고, 일부 프로그램은 경쟁률 62.5대 1을 기록하며 조기 마감됐다. 이외에도 120만 구독자를 보유한 과학·공학 유튜브 채널 '긱블'은 '엉뚱과학존'을 운영했고, 시민들은 AI 경비 로봇을 직접 조작하거나 사물인터넷(IoT)을 체험했다.

김만기 서울AI재단 이사장은 "서울AI페스티벌은 실제로 만나보기 어려웠던 '피지컬 AI'를 직접 체험하며 기술의 변화를 몸으로 느낄 기회를 제공했다"며 "서울이 글로벌 AI허브로 도약하기 위한 기반을 마련해 나갈 것"이라고 말했다.





강옥현 서울시 디지털도시국장은 "이번 행사는 기술 전시를 넘어 시민이 눈앞에 다가온 'AI시대'를 실감하는 자리였을 것"이라며 "산업 육성과 시민 체감 정책을 체계적으로 병행해 나가 '피지컬 AI'가 도시 전반에 확산하는 기반을 마련하겠다"고 강조했다.





