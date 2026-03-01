무협 "호르무즈 해협 봉쇄 시 물류비 80% 급등 우려"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

무협, 긴급 물류 점검…중소기업 지원책 마련

중동 전면전 확산에 '호르무즈 우회로'도 불투명

세계 최대 원유 수송로인 호르무즈 해협이 봉쇄될 경우 에너지 수급 불안, 해상운임 최대 80% 폭등 등 심각한 물류 차질이 예상된다는 진단이 나왔다.

한국무역협회는 1일 서울 삼성동 트레이드타워에서 윤진식 회장 주재로 '美-이란 사태 관련 긴급 수출입 물류 점검회의'를 개최해 이같이 밝혔다. 이번 회의는 이란의 미사일 공격이 인접국 내 미군 기지까지 겨냥하는 등 중동 정세가 급박하게 돌아감에 따라 한국 수출입 물류에 미칠 리스크를 점검하기 위해 마련됐다.

호르무즈 해협은 전 세계 석유 해상 교역량의 약 27%가 통과하는 전략적 요충지다. 한국은 원유의 70.7%, 액화천연가스(LNG)의 20.4%를 중동에 의존하고 있어 해협이 봉쇄될 경우 에너지 공급 타격이 불가피하다. 국제무역연구원은 유가가 10% 상승할 경우 국내 기업의 원가는 0.38% 상승하고, 수출은 0.39% 감소할 것으로 내다봤다.

물류 측면의 피해도 상당할 것으로 전망된다. 해협이 봉쇄돼 우회로를 이용할 경우, 해상운임은 기존보다 50~80% 상승하고 운송 기간도 3~5일가량 늘어난다. 특히 과거 해당 지역 분쟁 시 보험료가 최대 7배까지 할증된 사례가 있어 화주들의 비용 부담이 가중될 우려가 크다. 그러나 현재 인접국 영공 및 육로 안전을 담보하기 어려운 상황이라 우회 경로의 실질적 가동 여부가 불확실한 상황이다.

다만, 직접적인 수출 타격은 상대적으로 제한적일 것으로 분석됐다. 호르무즈 해협 인접 7개국에 대한 한국의 수출 비중은 1.9%(136억 8000만 달러) 수준이며, 이미 선사들이 2023년 말부터 수에즈 운하 대신 희망봉 우회를 상시화하고 있어 추가적인 차질 가능성은 크지 않다는 설명이다.





무협은 사태 장기화에 대비해 피해 예상 중소 수출화주 지원에 나선다. 오만 살랄라·두쿰 항만을 활용한 우회 경로 정보를 실시간으로 제공하고, 국적 선사 및 포워더와의 협력을 통해 물류 동향을 공유할 계획이다. 또한 늘어나는 물류비 부담을 덜어주기 위해 물류비 바우처 내 긴급 항목 편성을 요청하고, 중소기업 전용 선복 확보도 추진하기로 했다.

윤진식 한국무역협회 회장. 한국무역협회 연합뉴스

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

