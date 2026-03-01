이현재 시장 "선조들이 심은 독립의 나무, 33만 시민과 함께 미래로 키울 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하남시, 제107주년 3·1절 기념식 성료

"AI 영상으로 되살린 선열의 숭고한 희생"

경기 하남시는 제107주년 3·1절을 맞아 3월 1일 오전 10시 시청 별관 대강당에서 기념식을 열고 순국선열의 숭고한 희생과 독립정신을 기렸다.

이현재 하남시장이 제107주년 3·1절을 맞아 1일 오전 10시 시청 별관 대강당에서 열린 기념식에서 기념사를 하고 있다. 하남시 제공

이날 행사에는 광복회 하남시지회 이영재 회장과 이현재 하남시장을 비롯해 하남시의회 의장, 국회의원, 도·시의원, 보훈단체 및 시민 등 300여 명이 참석해 자리를 함께했다.

행사에 앞서 하남시 소년소녀합창단 40여 명이 식전공연을 선보이며 기념식의 시작을 알렸다. 이어 ▲국민의례 ▲독립선언서 낭독 ▲유공자 표창 ▲헌정영상 감상 ▲기념공연 순으로 진행됐으며, 참석자 전원이 다 함께 외친 만세삼창을 끝으로 행사는 마무리됐다.

특히 '하남, 꺼지지 않는 불꽃'을 주제로 한 헌정영상은 100여 년 전 하남 지역 선열들의 독립을 향한 의지와 희생을 첨단 AI 영상 기술로 생생하게 재현하여, 시공간을 뛰어넘는 감동과 묵직한 울림을 선사했다.

기념공연에는 6인 솔리스트 앙상블 '루체솔리'가 무대에 올라 '희망가', '그리운 금강산', '아름다운 나라'를 열창하며 희망의 메시지를 전했다. 이어 루체솔리와 하남시 소년소녀합창단이 한목소리로 3.1절 노래를 제창하며 선열들의 애국정신을 기렸다.

이현재 하남시장은 "선조들의 피와 땀으로 심어주신 독립의 나무 덕분에 오늘날 하남시와 대한민국이 눈부신 발전을 이룰 수 있었다고 강조"하며 "구희서, 김교영, 김홍렬, 이대헌, 구승회 선생 등 하남시 독립유공자분들의 희생을 결코 잊지 않겠다"고 밝혔다.

하남시가 제107주년 3·1절을 맞아 3월 1일 오전 10시 시청 별관 대강당에서 기념식을 열고 있다. 하남시 제공

하남시는 3월부터 국가유공자 보훈명예수당을 월 17만 원에서 20만 원으로 3만원 인상하여 지급할 예정이며, 하남시 보훈회관 내 국가유공자를 위한 경로당을 개소하는 등 보훈 예우 강화를 지속 추진하고 있다.

또한 연세하남병원 착공, 인터컨티넨탈 호텔 같은 5성급 호텔 유치, 캠프콜번 부지 우선협상대상자 선정, 광주하남교육청 하남교육청 분리, 민원서비스 종합평가 4년 연속 전국 시(市) 가운데 최우수 기관 선정 등 하남시가 거둔 눈부신 성과들은 모두 33만 시민 여러분의 참여와 신뢰가 만들어낸 결실임을 역설했다.





이현재 시장은 107년 전 선조들의 희생을 바탕으로 시민이 하나 된 힘을 모아 미래 세대를 위한 든든한 나무를 계속해서 심어가겠다는 굳건한 의지를 다지며 기념사를 마무리했다.





하남=이종구 기자

