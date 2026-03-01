李대통령, 싱가포르로 출국…이란 사태엔 '비상대응 체제' 유지 지시 (종합)

3박 4일 싱가포르·필리핀 국빈 방문

SNS 메시지 "앞으로 아세안 모든 나라 방문하고 싶다"

이란 사태엔 "국무총리 중심 비상대응 체제…국민 안전에 만전"

이재명 대통령이 1일 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합)과 협력 강화의 일환으로 서울공항을 통해 싱가포르로 출국했다. 이 대통령은 3박 4일간 싱가포르와 필리핀을 국빈 방문한다.

이 대통령은 이날 오전 제107주년 3·1절 기념식에 참석한 직후 공항으로 이동해 부인 김혜경 여사와 함께 대통령 전용기인 공군 1호기에 올랐다.

이 대통령은 2일 로렌스 웡 싱가포르 총리와 정상회담 및 친교 오찬을 갖는다. 이 대통령은 인공지능(AI), 원전 등 첨단산업 협력을 증진하기 위한 논의를 할 계획이다. 정상회담 이후 이후 타르만 샨무가라트남 대통령과의 면담, 국빈 만찬 등의 일정을 소화한다.

양국 AI 분야 종사자들과 교류·협력의 기회를 넓히기 위해 마련된 'AI 커넥트 서밋'에도 참석한다. 이 대통령은 3일에는 필리핀 마닐라로 이동해 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 대통령과 정상회담을 갖는다.

필리핀과 싱가포르는 올해와 내년 각각 아세안 의장국이다. 강유정 청와대 대변인은 "두 국가와 상호 관심 분야에서 전략적 협력을 촉진해 양 국민이 체감할 수 있는 성과를 도출하고 국제무대에서도 협력을 강화해 나갈 수 있을 것"이라고 설명했다.

이 대통령은 싱가포르로 출발하면서 엑스(X·옛 트위터)에 "대한민국과 아세안은 오랜 세월 깊은 신뢰와 우정을 바탕으로 함께 성장했다"며 "이번 싱가포르와 필리핀 방문을 시작으로, 앞으로 아세안의 모든 나라를 방문하고 싶다. 2029년 열릴 한-아세안 특별정상회의에서 마주할 정상들과의 만남도 기대하고 있다"고 적었다.

그러면서 "대한민국은 꿈과 희망을 이루는 조력자, 성장과 혁신의 도약대, 그리고 평화와 안정의 파트너로서 언제나 아세안과 함께하겠다"고 덧붙였다.





아울러 이 대통령은 미국과 이스라엘의 이란 공습과 관련해 비상대응 체제를 유지하라고 지시했다. 강 대변인은 "이 대통령은 순방 기간 중 국무총리를 중심으로 관계부처가 비상대응 체제를 유지하고 중동의 상황 및 경제에 대한 영향 등에 대해 정부 대처 상황을 수시 보고하며 특히 우리 재외국민의 안전에 만전을 기할 것을 지시했다"고 전했다.





