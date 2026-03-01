'韓-아세안 미래산업 협력 강화' 李대통령, 싱가포르로 출국

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2일 싱가포르 총리와 정상회담

이재명 대통령이 1일 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합)과 협력 강화의 일환으로 서울공항을 통해 싱가포르로 출국했다. 이 대통령은 3박 4일간 싱가포르와 필리핀을 국빈 방문한다.

연합뉴스

이 대통령은 이날 오전 제107주년 3·1절 기념식에 참석한 직후 공항으로 이동해 부인 김혜경 여사와 함께 대통령 전용기인 공군 1호기에 올랐다.

이 대통령은 2일 로렌스 웡 싱가포르 총리와 정상회담 및 친교 오찬을 갖는다. 이 대통령은 인공지능(AI), 원전 등 첨단산업 협력을 증진하기 위한 논의를 할 계획이다. 정상회담 이후 이후 타르만 샨무가라트남 대통령과의 면담, 국빈 만찬 등의 일정을 소화한다.

양국 AI 분야 종사자들과 교류·협력의 기회를 넓히기 위해 마련된 'AI 커넥트 서밋'에도 참석한다. 이 대통령은 3일에는 필리핀 마닐라로 이동해 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 대통령과 정상회담을 갖는다.





필리핀과 싱가포르는 올해와 내년 각각 아세안 의장국이다. 강유정 청와대 대변인은 "두 국가와 상호 관심 분야에서 전략적 협력을 촉진해 양 국민이 체감할 수 있는 성과를 도출하고 국제무대에서도 협력을 강화해 나갈 수 있을 것"이라고 설명했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

