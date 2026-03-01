여야, 3·1절에도 인식차…"내란 헌정 위협" vs "삼권분립 파괴"

민주당 "헌정질서 수호"
국민의힘 "사법개혁은 삼권분립 훼손"
제107주년 3·1절을 맞아 여야는 순국선열을 기리면서도 현 정국을 두고는 뚜렷한 시각차를 드러내며 대치했다.
박해철 더불어민주당 대변인은 1일 서면브리핑에서 "헌정 질서를 위협하는 모든 시도에 단호히 맞서고, 민주주의를 지키는 사명에 한 치의 타협도 없을 것"이라고 밝혔다.
그는 "3·1 운동은 식민 지배의 폭압 속에서도 '이 나라는 우리 것'이라 외쳤던 민족자결의 공표이자 전민족적 독립항쟁"이라며 "그로부터 한 세기가 지난 오늘, 우리는 또 다른 어둠을 걷어내고 있다"고 말했다.
이어 "내란 세력이 선열들께서 지킨 이 땅의 주권과 민주주의를 위협했지만 태극기를 높이 들었던 백성의 손은 응원봉을 든 빛의 혁명으로 되살아나 끝내 대한민국을 다시 지켜주셨다"며 "국민의 자유와 권리를 수호하고, 정의로운 공동체를 완성하는 길에 끝까지 앞장서겠다"고 덧붙였다.
반면 국민의힘은 현 정부와 여당이 헌정 질서를 훼손하고 있다고 비판했다. 송언석 국민의힘 원내대표는 "위대한 3.1운동에 뿌리를 둔 대한민국의 민주공화정은 작금의 집권 세력에 의해 근본적인 도전을 받는 실정"이라며 "왜곡죄 신설, 4심제, 그리고 대법관 12명 증원 등 사법파괴 악법 일방 처리는 견제와 균형, 그리고 삼권분립을 기본 원리로 작동하는 민주공화정에 대한 근본적인 도전이자 위협"이라고 지적했다.
이어 "삼권분립 헌정질서의 파괴 시도는 곧 민주공화정을 만든 3·1운동 정신에 대한 정면 도전"이라며 "국민의힘은 사법파괴 악법 폐지, 이재명 공소 취소 저지 및 5개 재판 속개, 의회민주주의 및 사법부 독립 원상복구 등 민주공화정 복원 투쟁에 나서겠다"고 강조했다.
최보윤 국민의힘 수석대변인도 논평을 통해 "이재명 대통령이 늘 강조해 온 국민 최우선과 법치주의가 진심이라면 사법개악 3법에 대해 반드시 재의요구권을 행사해야 한다"며 "이 대통령은 오늘 3·1절 경축사를 통해 국민 앞에 분명히 답하라"고 촉구했다.
이성민 기자 minute@asiae.co.kr
