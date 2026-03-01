'다주택 중과유예' 5월9일 종료…"세액 모의계산·중과세 자가진단 받으세요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국세청, 전용 신고·상담창구 운영

국세상담센터도 상담 진행

국세청은 다주택자 양도소득세 중과 유예가 올해 5월9일 종료됨에 따라 납세자가 최대한 편리하게 양도소득세를 신고할 수 있도록 다양한 신고도움 서비스를 제공한다고 1일 밝혔다.

우선 국세청은 다주택자 양도소득세 중과세가 적용되는 조정대상지역 내 세무서에 양도세 중과 대상 전용 신고·상담창구'를 설치·운영해 납세자의 궁금증을 해소할 수 있도록 적극적으로 지원할 예정이다.

AD

국세상담센터에서도 양도소득세 다주택자 중과 유예 종료와 관련된 상담을 진행합니다. 또 홈택스(PC)와 손택스(모바일)에서는 납세자가 간단한 질문·답변을 통해 다주택자 중과 여부를 진단해볼 수 있는 '양도소득세 중과 자가진단' 서비스를 제공하고 있다. 납세자가 중과 여부에 따른 양도소득세 예상세액을 미리 계산해볼 수 있는 '양도소득세 모의계산' 서비스도 제공하고 있다.

납세자는 다양한 신고도움 서비스를 활용해 홈택스(PC) 또는 손택스(모바일)로 편리하게 전자신고하거나 서면 신고서를 작성하여 주소지 관할 세무서에 제출할 수 있다. 양도소득세 예정신고·납부기한은 양도일이 속한 달의 말일부터 2개월 이내다.





AD

납부할 세금은 홈택스 또는 모바일을 통해 전자납부, 신용카드 등으로 납부할 수 있다. 양도소득세 납부할 세액이 1000만원을 초과하는 경우에는 예정신고 납부기한과 납부기한 2개월 후까지, 2회로 나누어 분납이 가능하다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>