성남시, 백현동 화재 신속 대응…입원환자 40명 등 84명 전원 무사 대피

성남시, 4개 병원 분산 이송 완료

경기 성남시(시장 신상진)는 28일 발생한 분당구 백현동 의원 건물 화재에 신속히 대응하고 대피 환자들을 성남시의료원 등 인근 병원으로 전원 조치했다.

28일 화재 발생한 분당구 백현동 건물 모습. 성남시 제공

이날 오전 8시 52분쯤 백현동 소재 지상 7층 건물에서 공사 중에 발생한 불꽃이 외벽 패널로 비산되며 화재가 발생해 소방당국이 출동했다. 소방은 오전 8시 57분 대응 1단계를 발령했으며, 오전 10시 54분 해제했고 화재는 정오 무렵 완전히 진화됐다.

성남시는 화재 발생 직후 재난안전관, 분당구보건소, 분당구청 당직실, 백현동 행정복지센터 직원을 즉시 현장에 투입하고, 소방·경찰과 긴밀히 협력해 긴급 대응에 나섰다.

해당 건물에는 정형외과 및 내과 의원이 입주해 있었으며, 소방과 의료진의 신속한 대응으로 환자 40명과 근무자 44명 등 총 84명이 일사불란하게 대피했다.

특히 성남시는 대피 환자의 안전 확보와 치료 공백 방지에 집중했다. 병원 측과 협의를 통해 대피환자 26명을 인근 병원으로 우선 이송한 뒤, 이 중 기존 입원 환자들을 성남시의료원을 포함한 4개 병원에 분산 배치해 치료를 이어갈 수 있도록 전원 조치했다.

신상진 성남시장은 환자들이 이송된 병원을 직접 찾아 환자와 보호자들의 상태를 세심히 확인하고 의견을 청취하며 "대피한 환자들이 불편을 겪지 않도록 최선을 다해 챙기겠다"고 밝혔다.





28일 신상진 성남시장과 분당보건소장이 백현동 상가 건물 화재로 인근 병원에 이송된 환자들을 만나 상태를 확인하고 있다. 성남시 제공

성남시는 화재로 인해 이송된 환자들이 불편함이 없도록 관리에도 만전을 기할 방침이며, 향후에도 재난 및 사고 발생 시 신속한 대응으로 피해 최소화에 주력할 계획이다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

