본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'왕사남' 열풍 잇는다…계유정난 27년후 창극 '보허자' 재연

박병희기자

입력2026.03.01 09:40

시계아이콘02분 04초 소요
언어변환 뉴스듣기

3월19~29일 국립극장 달오름극장에서
'안평이 살아남았다면' 전제로 극 전개
'몽유도원도' 안견·안평의 딸 무심 등장

최근 화제가 되고 있는 영화 '왕과 사는 남자'는 조선 제7대 왕 세조(수양대군)가 계유정난을 통해 정권을 장악하고 동생인 금성대군과 조카인 단종을 사사한 역사를 배경으로 한다. 다음달에는 계유정난을 배경으로 하는 창극이 무대에 오른다.


국립극장 전속단체 국립창극단은 오는 3월19일부터 29일까지 국립극장 달오름극장에서 창극 '보허자(步虛子): 허공을 걷는 자'를 공연한다. 보허자는 계유정난이 발생한 지 27년 뒤 역사의 어둠 속에 남겨진 이들의 이야기를 그린다. 세조가 죽인 또 한 명의 동생 안평대군이 주인공이다. 보허자는 지난해 초연 당시 전 회차 매진을 기록하며 화제를 모았다.


작품의 모티브가 된 '보허자'는 고려시대 송나라에서 전래돼 조선 궁중음악으로 자리 잡은 악곡으로, 무병장수와 태평성대를 기원하는 축원의 의미를 담고 있다. 창극 보허자는 '허공을 걷는 사람'이라는 악곡 명칭의 함축적 의미에 집중했다. 작품은 자유롭고 평온한 삶을 동경하지만, 현실의 굴레에 묶여 발 디딜 곳 없이 허공을 거니는 듯 위태롭게 살아가는 인간의 운명을 은유한다.

'왕사남' 열풍 잇는다…계유정난 27년후 창극 '보허자' 재연
AD

극본을 집필한 배삼식 작가는 안평대군이 유배 8일 만에 사사(賜死)되었으나, 무덤이나 비문조차 남아 있지 않다는 역사적 공백에 주목했다. 배 작가는 '안평이 어딘가 살아있었다면'이라는 가정 아래, 그가 사라진 27년 후의 이야기를 펼쳐낸다. 계유정난이 발생한 지 27년이 지난 뒤 안평의 유일한 혈육인 딸 무심이 노비 신분에서 풀려나면서 시작된다. 무심과 '몽유도원도'를 그린 화원 안견, 그리고 안평의 첩이었던 대어향은 폐허가 된 수성궁 터에서 추억을 나누다 안평을 기억하는 이름 모를 '나그네(안평)'와 그를 따라다니는 수양의 혼령을 만난다. 이들은 안평이 꿈에서 본 낙원을 그린 몽유도원도가 보관된 대자암으로 함께 여정을 떠나고, 그 속에서 과거 갈망했던 꿈과 비참한 현실을 함께 마주하게 된다. 작품은 자신의 의지와 무관하게 삶이 무참히 꺾여버린 이들의 발걸음을 통해 현실의 무거움 속에서도 저마다 품고 사는 '불가능한 꿈'에 대해 깊은 사유의 질문을 던진다.


연출은 연극계가 주목하는 젊은 연출가 김정이 맡는다. 김정 연출은 초연의 흐름을 유지하면서도 밀도 있는 전개를 위해 일부 장면을 보완했다. 김 연출은 "저마다의 상실과 고통 속에서도 희망을 품고 위태로운 줄타기를 이어가는 우리 모두의 이야기"라며 "폐허가 된 현실 위로 흩날리는 복숭아 꽃잎처럼 관객들의 삶에 깊은 공감과 고요한 위로가 전해지길 바란다"라고 밝혔다.


작창과 작곡은 국립창극단과 다수의 작품을 작업한 음악감독 한승석이 맡고, 창극 '심청', 작은창극시리즈 '옹처'의 장서윤이 작곡가로 합류한다. 거문고, 25현 가야금, 생황, 양금 등 선율악기 위주의 반주로 서정성을 극대화했고, 궁중음악인 보허자의 결을 살리기 위해 그간 창극에선 거의 사용하지 않은 철현금, 운라, 편종, 편경을 적극 활용했다. 또한 시를 읊는 듯 관조하는 노랫말에 주목해 시김새나 부침새 등 화려한 기법을 덜어낸 담백한 창법으로 초월적 정서를 강조했다. 이번 재공연에서는 장태평 지휘자가 새롭게 합류해 국악기 편성의 14인조 라이브 연주로 몰입감을 높인다. 처연한 선율 사이로는 현대무용가 권령은의 안무가 더해져 인물들의 들끓는 내면을 현대적인 움직임으로 직조해 낸다.

'왕사남' 열풍 잇는다…계유정난 27년후 창극 '보허자' 재연

무대디자이너 이태섭은 '꿈의 폐허'를 키워드로 비극이 휩쓸고 간 자리를 시각화했다. 거친 질감의 합판으로 재현한 무너진 기둥과 난간은 비극의 잔해를 상징하며, 무대 중앙의 거대한 언덕은 인물들이 걸어온 고단한 생의 여정을 형상화한다. 특히 후반부 무대 위로 흩날리는 복숭아 꽃잎과 함께 펼쳐지는 '몽유도원도' 장면은 몽환적인 아름다움을 선사하며 작품의 백미로 꼽힌다.


'나그네(안평)' 역의 김준수, '수양' 역의 이광복을 비롯해 안평의 딸 '무심' 역에 민은경, 안평의 꿈을 그려낸 화가 '안견' 역에 유태평양 등 보허자 초연 때 참여했던 국립창극단 간판 배우들이 다시 무대에 오른다. 대자암의 비구니 '본공'과 '도창' 역에는 중견 단원 김미진이, 안평이 사랑했던 여인 '대어향' 역에는 이소연이 새롭게 출연해 신선한 에너지를 불어넣을 예정이다. 모두 35명이 무대에 오른다.


지금 뜨는 뉴스

AD

유은선 국립창극단 예술감독은 "최근 영화 '왕과 사는 남자'를 통해 단종을 향한 충심과 권력을 둘러싼 비극적 서사가 큰 사랑을 받고 있다"며 "단종을 지키려 했던 안평대군과 왕좌를 향해 치달았던 수양대군, 두 형제의 엇갈린 삶이 회한 가득한 노래와 압도적인 소리로 그려져 영화와는 또 다른 창극만의 묘미를 경험하는 시간이 될 것"이라고 밝혔다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
실물 한류
  • 26.02.2508:00
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

    K팝에 의존했던 한류 소비 지형이 문학과 영화, 음식으로 다변화했다. 지식재산권(IP)이 한국의 브랜드 가치를 높이고, 실질적인 관광 수요와 수출 수익까지 견인하는 핵심 산업 동력으로 진화했다. 문화체육관광부와 한국문화정보원은 25일 이 같은 현상을 입증하는 '2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'를 발표했다. 서른 나라 매체와 누리소통망(SNS) 자료 150만 건을 샅샅이 분석해 한류의 확산 구조

  • 26.02.2508:00
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다

    영상 콘텐츠의 흥행이 온라인 화면을 뚫고 나와 실물 경제를 견인한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 입증한 지식재산권(IP)의 힘이다. 단순한 영상 소비를 넘어 관광, 식음료, 정보통신기술(IT) 등 산업 전반을 집어삼키며 글로벌 라이프스타일 판도를 바꾼다. 이 작품은 시청 수 3억2510만 회를 기록하며 역대 넷플릭스 영화 시청 1위라는 대기록을 썼다. 15주 연속 시청 순위 10위권에 진입하며 영

  • 26.02.2508:00
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다

    피 튀기는 장르물에 집중했던 한국 드라마의 성공 공식이 진화했다. 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'가 다각적 현지화 전략의 실효성을 입증했다. 제주도를 배경으로 한 이 로맨스물은 자극적인 소재 없이 세계적인 흥행을 달성했다. 비한류권인 멕시코에서조차 9주 연속 넷플릭스 시청 수 10위권에 진입하며 지식재산권(IP)의 장르적 스펙트럼과 소비 영토를 동시에 넓혔다. 압도적 성과의 이면에는 각국의 문화적 맥락을 파고든

  • 26.02.2508:00
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고

    한국 영상 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 주류로 안착했다. 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 시리즈가 지식재산권(IP)의 폭발력을 명확히 증명했다. 이 작품은 넷플릭스 역대 비영어권 TV 부문에서 시즌 1, 2, 3이 나란히 시청 수 1, 2, 3위를 싹쓸이하는 전무후무한 대기록을 썼다. 흥행은 화면을 넘어 실물 경제와 문화 산업 전반으로 파급력을 넓혔다. 글로벌 식음료 및 패션 브랜드와의 연이은 협업이 이를 증명한다. KF

  • 26.02.2508:00
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학

    한국 문학이 변방의 언어라는 태생적 굴레를 벗고 세계 문학의 중심부로 진입했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상이 결정적 전환점으로 작용했다. 일회성 호기심에 그치지 않고 전 세계의 지적 독서로 번졌다. 한국문화정보원의 빅데이터 분석은 이를 객관적 수치로 입증한다. 노벨문학상 수상 직후 한국 문학 관련 외신 보도 비중은 전 분기 1.2%에서 32.4%로 30%포인트 이상 뛰었다. 유력 매체들은 '채식주의자'와 '소년이 온다'

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2715:30
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 최근 이재명 대통령의 대표적인 팬클럽이라고 할 수 있는 '재명이네 마을'이 정청래 민주당 대표와 이성윤 최고위원, 두 사람을 강제로 퇴출했다. 현재의 흐름을 보여주는 상징적인 사건이라고 볼 수 있다. 사건의 기폭제가 된

  • 26.02.2615:31
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인(2월 25일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인과 함께 오늘 생생토

  • 26.02.2514:37
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 박원석 전 의원, 이태규 전 의원(2월 23일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분, 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 이태규 전 국민의힘 의원 그리고 박원석 전 정의당 의원 두 분 모시고 핫이슈 생생토크 하겠습니

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기