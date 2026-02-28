중국 AI 모델 사용량, 미국 제쳤다…이유는?

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사용량 상위 5개 중 4개가 중국

中 토큰사용량 4조1200억개

중국 인공지능(AI) 모델들이 글로벌 오픈소스 AI 플랫폼에서 미국 AI 모델보다 더 많이 사용된 것으로 나타났다.

28일 홍콩 성도일보에 따르면 미국 기반 AI모델 서비스 플랫폼 오픈라우터의 집계 결과 지난 9~15일 중국 AI 모델의 토큰 사용량은 4조1200억개였다. 이는 미국(2조9400억개)을 처음 추월한 것이다. 토큰은 AI 모델이 텍스트를 처리하는 최소 단위다. 영어 기준으로 단어 하나가 1토큰에 해당하는 경우가 많다.

딥시크 로고. 로이터연합뉴스

중국 AI 모델의 토큰 사용량은 지난 16~22일에는 5조1600억개까지 증가한 반면, 미국 AI 모델의 토큰 사용량은 2조7000억개로 감소하며 격차는 더 커졌다.

해당 기간 글로벌 토큰 사용량 상위 5개 모델 가운데 4개가 중국 AI 모델이었다. 1위는 미니맥스(MiniMax)의 M2.5가 차지했다. 이어 문샷AI 키미, K2.5, 즈푸AI GLM-5, 딥시크 V3.2의 순이었다.

성도일보는 이 같은 추세에 대해 "최근 1년간 오픈라우터에서 미국 AI 모델이 우위를 점해온 시대가 끝났다"고 짚었다. 오픈라우터는 500만명 이상의 사용자를 보유한 플랫폼으로, 사용자가 여러 회사의 AI 모델을 한 곳에서 골라 쓸 수 있도록 만들어졌다. 오픈라우터의 토큰 사용량 순위는 글로벌 AI 이용 추세를 가늠하는 지표로 거론된다. 특이점은 오픈라이터 이용자의 절반 가까운 이들이 미국인임에도 중국 AI 모델을 더 많이 선택하고 있다는 점이다. 지난해 기준 오픈라우터의 국가별 사용자 비중은 미국이 47.17%였고 중국은 6.01%로 집계됐다.





중국 AI 모델들이 글로벌 시장에서 경쟁력 우위를 점한 요인으로는 저렴한 비용이 첫손에 꼽힌다. 오픈라우터 공시 가격 기준 미니맥스 M2.5는 토큰 100만개당 약 1.1달러인 반면, 앤트로픽의 클로드 오퍼스 4.6은 토큰 100만개당 약 25달러다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

