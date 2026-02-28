경찰, '공천헌금 의혹' 김병기 최측근-전 동작구의원 대질조사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰이 김병기 무소속 의원에게 공천헌금을 건넨 혐의를 받는 전 동작구의원과, 전달책으로 의심받는 이지희 동작구의회 부의장을 대질 신문했다. 이 부의장은 김 의원의 최측근으로 알려진 인물이다.

뇌물수수 등 13가지 의혹을 받는 무소속 김병기 의원이 27일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 2026.2.27 연합뉴스

28일 경찰에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 전날 오후 공천헌금 탄원서를 썼던 전모 전 구의원과 김 의원의 최측근인 이 부의장을 불러 약 2시간 동안 공천헌금 전달 의심 정황에 대해 대질 조사를 벌였다.

전씨는 2023년 12월 '김 의원 측에 정치 헌금을 건넸고 총선 뒤 돌려받았다'는 내용의 탄원서를 더불어민주당 지도부에 제출한 인물이다. 그는 탄원서에 2020년 총선을 앞두고 동작구청 주차장에서 김 의원의 배우자에게 1000만원을 건넸으며, 총선 이후 이 부의장이 김 의원 지역 사무실에서 돈을 돌려받았다고 주장하고 있다.

이 과정에서 이 부의장은 전씨에게 "저번에 (김 의원) 사모님한테 말했던 돈을 달라"며 전화로 현금을 요구하는 등 전달책 역할을 한 것으로 의심된다.

다만 이 부의장은 이 같은 의혹 일부를 부인하고 있다. 이에 경찰은 이들을 불러 양측 주장을 대조하고, 전날 2차 소환한 김 의원에게도 같은 사실을 물은 것으로 알려졌다.





앞서 경찰은 지난 26일부터 이틀간 김 의원을 피의자 신분으로 불러 28시간이 넘는 고강도 조사를 진행했다. 경찰은 김 의원의 1·2차 진술을 분석해 수사 방향을 정할 계획이다. 곧바로 신병 확보에 나서거나, 수사에 미진한 부분이 있을 경우 3차 소환 조사를 실시할 것으로 보인다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr

